Эпидемия коронавируса на Херсонщине пошла на спад, — Кабмин

Область первая вошла в "красную" зону карантина и недавно имела пиковые показатели по заболеваемости.

В Херсонской области зафиксировано снижение показателей заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно на правительственном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19 под руководством президента Владимира Зеленского.

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В сообщении пресс-службы говорится, что в области, которая первая в стране вошла в "красную" зону карантина, эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается.

Так на Херсонщине за прошедшие сутки было зафиксировано и лабораторно подтверждено 600 случаев заболевания на COVID-19 , из них 344 – жители Херсонского района. При этом 384 человека выздоровело.

Однако неделю назад область имела пиковые показатели заболеваемости – только 25 октября за сутки было установлено 1222 случая заражения, при этом 226 человек вылечелись.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области возникла критическая ситуация — койки для больных в медучреждениях были заполнены почти на 100%, поэтому пациентов госпитализировали в соседние населенные пункты.

Также мы сообщали, что пациенты с "Дельта" штаммом COVID-19, состояние которых улучшается, могут снова попасть в реанимационное отделение. Врачи отмечают, что оказался "Дельта" намного коварнее, чем ожидалось, и главной его "особенностью" является то, что некоторые зараженные, состояние которых улучшается, могут снова попасть в отделение интенсивной терапии.