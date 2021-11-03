Епідемія коронавірусу на Херсонщині пішла на спад, — Кабмін

Область перша увійшла до "червоної" зони карантину і нещодавно мала пікові показники щодо захворюваності.

У Херсонській області зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Про це стало відомо на урядовій нараді з питань протидії пандемії COVID-19 під керівництвом президента Володимира Зеленського.

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У повідомленні пресслужби йдеться, що в області, яка перша в країні увійшла до "червоної" зони карантину, епідеміологічна обстановка поступово покращується.

Так, на Херсонщині минулої доби було зафіксовано та лабораторно підтверджено 600 випадків захворювання на COVID-19, з них 344 – мешканці Херсонського району. При цьому 384 особи одужали.

Проте тиждень тому область мала пікові показники захворюваності – лише 25 жовтня за добу було встановлено 1222 випадки зараження, при цьому 226 осіб вилікувалися.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині виникла критична ситуація — ліжка для хворих у медустановах були заповнені майже на 100%, тому пацієнтів госпіталізували до сусідніх населених пунктів.

Також ми повідомляли, що пацієнти з "Дельта" штамом COVID-19, стан яких покращується, можуть знову потрапити до реанімаційного відділення. Лікарі зазначають, що "Дельта" виявився набагато підступнішим, ніж очікувалося, і головною його "особливістю" є те, що деякі заражені, стан яких покращується, можуть знову потрапити до відділення інтенсивної терапії.