Украинская призерка Олимпиады показала ужасные условия в харьковском диспансере (видео)

Сборная Украины по синхронному плаванию вынуждена обследоваться в здании с ободранными стенами и дырами в потолке.

Спортсменка Алина Шинкаренко, которая в составе сборной на прошедших в Токио Олимпийских играх-2020 завоевала первую в истории Украины бронзовую медаль по синхронному плаванию, показала видео из Харьковского областного врачебно-физкультурного диспансера, где она должна проходить ежегодное обследование. Судя по кадрам, опубликованным в Instagram-сторис девушки, здание медучреждения нуждается в капитальном ремонте.

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По словам спортсменки, в этом диспансере плановый осмотр проходит не только сборная по синхронному плаванию, но и все харьковские спортсмены.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, спустя год там ничего не изменилось", – цитирует синхронистку издание Tribuna.

[ + – ] Кадры из диспансера

В своем Instagram Шинкаренко допустила, что ее подписчикам даже не удастся угадать по этим кадрам, в каком именно месте она находится, ведь на них были запечатлены дырявый потолок, ободранные стены и обвалившийся кафель. При этом, судя по видео, какой-то ремонт в здании все-таки был — на этажах можно заметить пластиковые окна.

"Это не студия для фотосессий. Это место, где сборная Украины проходит медицинское обследование", — подписала одну из сторис спортсменка.

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