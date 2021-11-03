Українська призерка Олімпіади показала жахливі умови в харківському диспансері (відео)

Збірна України із синхронного плавання змушена обстежитися в будівлі з обдертими стінами та дірками в стелі.

Спортсменка Аліна Шинкаренко, яка в складі збірної на Олімпійських іграх-2020, що відбулися в Токіо, здобула першу в історії України бронзову медаль із синхронного плавання, показала відео з Харківського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, де вона має проходити щорічне обстеження. Судячи з кадрів, опублікованих в Instagram-сторіз дівчини, будівля медустанови потребує капітального ремонту.

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За словами спортсменки, у цьому диспансері плановий огляд проходить не лише збірна із синхронного плавання, а й усі харківські спортсмени.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, за рік там нічого не змінилося", – цитує синхроністку видання Tribuna.

[ + – ] Кадри з диспансеру

У своєму Instagram Шинкаренко припустила, що її підписникам навіть не вдасться вгадати за цими кадрами, у якому саме місці вона перебуває, адже на них були зафіксовані стеля в дірках, обдерті стіни і кахель, що обвалився. При цьому, судячи з відео, якийсь ремонт у будівлі таки був — на поверхах можна побачити пластикові вікна.

"Це не студія для фотосесій. Це місце, де збірна України проходить медичне обстеження", — підписала одну зі сторінок спортсменка.

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