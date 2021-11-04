Угрожавшему подорвать Кабмин ветерану АТО сменили меру пресечения

Согласно решению суда, обвиняемый вместо нахождения под стражей должен будет находится под круглосуточным домашним арестом.

Печерский районный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал подорвать здание Кабмина. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.

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"Сегодня судья Печерского районного суда г. Киева Бортницкая В. В. изменила меру пресечения Владимиру Прохничу по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест", — написал Беспалый.

Адвокат также сообщил, что следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

Что за история с Прохничем?

4 августа Прохнич пришел в Кабинет министров, достал гранату, выдернул из нее предохранительное кольцо и заявил о захвате здания. На видео было слышно, как он кричал, что "живым не уйдет". Затем мужчина приказал двух работников КМУ находится с ним рядом, а сотрудникам госохраны велел не применять оружие. В итоге ему пришлось вести переговоры с правоохранителями и другим военнослужащим, после чего он привел гранату в безопасное состояние и сдался полиции.

Известно, что мужчина был недоволен финансовым обеспечением людей, которые воевали на Донбассе, по этой причине он и пришел с гранатой и угрозами.

Ветерана АТО обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы с применением оружия), ст. 341 (захват государственного здания) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса. Он находился под стражей, судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.