Ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабмін, змінили запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, обвинувачений замість перебування під вартою має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Печерський районний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохнічу, який погрожував підірвати будівлю Кабміну. Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий у Facebook.

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"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохнічу за утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", — написав Безпалий.

Адвокат також повідомив, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Що за історія з Прохнічем?

4 серпня Прохніч прийшов до Кабінету міністрів, дістав гранату, висмикнув з неї запобіжне кільце і заявив про захоплення будівлі. На відео було чути, як він кричав, що "живим не піде". Потім чоловік наказав двом працівникам КМУ перебувати з ним поряд, а співробітникам держохорони наказав не застосовувати зброю. У результаті йому довелося вести переговори з правоохоронцями та іншим військовослужбовцем, після чого він привів гранату в безпечний стан та здався поліції.

Відомо, що чоловік був незадоволений фінансовим забезпеченням людей, які воювали на Донбасі, тому він і прийшов з гранатою та погрозами.

Ветерана АТО звинувачували у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї), ст. 341 (захоплення державної будівлі) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу. Він перебував під вартою, судово-психіатрична експертиза визнала його осудним.