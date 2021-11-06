Самый долгий рейс и необычные грузы: пилот "Мрии" рассказал о своей работе (видео)

Пилот самого большого самолета в мире поведал о том, насколько сильно ходит крыло во время турбулентности, что может быть хуже нее, а также о командировке в 76 дней.

Командир экипажа крупнейшего самолета в мире Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов рассказал в интервью об особенностях работы в "Авиалиниях Антонова" на Ан-124 "Руслан" и "Мрии".

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В интервью Дмитрий Антонов раскрыл много тем, среди которых:

чувствуется ли турбулентность на "Мрие" и "Руслане"

как происходит ротация при выполнении заказа

что делает пилот во время полета

необычные грузы, которые перевозил на "Мрие"

самая долгая командировка

Турбулентность на Ан-225 и Ан-124

В самолетах стоят локаторы Honeywell, которые показывают погоду. На них видно грозовые облака, которые экипаж "Мрии" всегда облетает. Однако бывает такое, что в самолет попадает молния, однажды на обоих самолетах-гигантах остались вмятины размером 1,5х1,5 метра и глубиной метр.

При этом несмотря на размеры "Мрии" и "Руслана", в них чувствуется турбулентность. Как говорит Дмитрий Антонов, крыло во время нее может отклоняться вниз-вверх на 1,5 и больше метра. Спрогнозировать ее можно при помощи тех же локаторов Honeymoon.

[ + – ] Ан-225 "Мрия" Фото: скриншот

Ротация экипажа и отдых в полете

Экипаж "Мрии" состоит из 6 человек и 2 бортоператоров. На "Руслане" может быть вариант как 6+2, так и 4+2. Однако при выполнении заказов Антонов берет большую команду, чтобы иметь возможность работать дольше. В итоге в самолете находится 18-19 человек.

Ротация членов экипажей проходит в крупных аэропортах, например, в Стамбуле или в Баку. Их привозят из Киева на самолетах поменьше — Ан-24 или Ан-74. Это связано с тем, что отправлять "Мрию" или "Руслан" для замены экипажа слишком дорого.

Задача пилота в полете

Основная задача — контроль за работой двигателей, скоростью и направлением. Не менее важно следить за обстановкой вокруг. Самолет огромный, но есть и другие большие самолеты, например, Airbus A380. Если "Мрия" попадет в его спутную струю, то его будет сильно бросать. По словам Антонова, это хуже, чем турбулентность ясного неба.

Необычные грузы

Обычно "Мрия" перевозит что-то тяжелое и негабаритное. Однако иногда бывают и интересные заказы, например, заказ по перевозу лопасти от ветрогенератора. Его нужно было перевезти из Китая в Данию на краш-тест. Лопасть была длиной 44 метра и весила 10 тонн. Самолет был практически пустой.

Однажды экипажу Антонова пришлось совершать заказ на доставку туалетной бумаги для военных в Афганистан, но этот рейс совершался уже не на "Мрие", а на "Руслане".

Самая долгая командировка

Однажды командировка длилась 76 дней, из которых в полете Дмитрий был всего 56 часов. Простои были из-за того, что работы особо не было, а возвращаться на базу в Киев было невыгодно.

"Было проще дождаться, когда хоть какой-то груз появится, и его перевозка окупит ожидание экипажа", — рассказывает Антонов.

Напомним, "Мотор Сич" модернизирует двигатели "Мрии" и "Русланов" за 920 млн гривен.

Ранее гендиректор "Антонова" Бычков заявлял, что вторую "Мрию" могут достроить по космической программе.