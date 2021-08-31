За 920 млн: "Мотор Сич" модернизирует двигатели "Мрии" и "Русланов" для "Антонова" (фото)

"Мрия" недавно проходила уже модернизацию, вернувшись в строй 4 июня. А "Русланов" у авиалиний компании находится 7.

Госпредприятие "Антонов" провело тендер на 920 млн гривен по продлению эксплуатационного ресурса двигателей у "Мрии" и "Руслана". Об этом сообщается на сайте prozorro.

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Договор был подписан 27 августа, единственным участником тендера была запорожская "Мотор Сич". Согласно тендеру, двигателям семейства Д-18Т будут поэтапно увеличивать по техническому состоянию эксплуатационный ресурс. Работу "Мотор Сич" должна выполнить до 31 декабря 2021 года.

[ + – ] Тендер в системе prozorro Фото: Скриншот

При этом в составе "Авиалиний Антонова" находится 7 самолетов Ан 124-100 "Руслан" и один Ан-225 "Мрия".

Отметим, 4 июня "Мрия" совершила свой первый полет после 10-месячного перерыва, связанного с модернизацией самолета. В ходе модернизации, Ан-225 получил новую систему управления силовой установкой.

Напомним, гендиректор "Антонова" рассказал варианты достройки второй "Мрии". Его не особо выгодно строить для коммерческих перевозок, но для космических проектов она может стать выгодной.

Ранее пилот Ан-225 "Мрия" показал подготовку самолета к военному параду.