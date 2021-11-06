Найдовший рейс та незвичайні вантажі: пілот "Мрії" розповів про свою роботу (відео)

Пілот найбільшого літака у світі розповів про те, наскільки сильно ходить крило під час турбулентності, що може бути гірше за неї, а також про відрядження на 76 днів.

Командир екіпажу найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов розповів в інтерв'ю про особливості роботи в "Авіалініях Антонова" на Ан-124 "Руслан" та "Мрії".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

В інтерв'ю Дмитро Антонов розкрив багато тем, серед яких:

чи відчувається турбулентність на "Мрії" та "Руслані"

як відбувається ротація під час виконання замовлення

що робить пілот під час польоту

незвичайні вантажі, які перевозив на "Мрії"

найдовше відрядження

Турбулентність на Ан-225 та Ан-124

У літаках стоять локатори Honeywell, які показують погоду. На них видно грозові хмари, які екіпаж "Мрії" завжди облітає. Однак буває таке, що в літак потрапляє блискавка, одного разу на обох літаках-гігантах залишилися вм'ятини розміром 1,5 х1,5 метра та глибиною метр.

При цьому попри розміри "Мрії" та "Руслана", у них відчувається турбулентність. Як каже Дмитро Антонов, крило під час неї може відхилятися вниз на 1,5 і більше метра. Спрогнозувати її можна за допомогою тих самих локаторів Honeymoon.

[ + – ] Ан-225 "Мрія" Фото: скриншот

Ротація екіпажу та відпочинок у польоті

Екіпаж "Мрії" складається з 6 осіб та 2 бортоператорів. На "Руслані" може бути варіант як 6 +2, так і 4 +2. Однак, при виконанні замовлень Антонов бере велику команду, щоб мати можливість працювати довше. У результаті в літаку перебуває 18-19 людей.

Ротація членів екіпажів відбувається у великих аеропортах, наприклад, у Стамбулі чи Баку. Їх привозять з Києва на менших літаках — Ан-24 або Ан-74. Це пов'язано з тим, що відправляти "Мрію" або "Руслан" для заміни екіпажу надто дорого.

Завдання пілота у польоті

Основне завдання — контроль за роботою двигунів, швидкістю та напрямком. Не менш важливо стежити за ситуацією навколо. Літак величезний, але є й інші великі літаки, наприклад Airbus A380. Якщо "Мрія" потрапить до його супутнього струменя, то його сильно кидатиме. За словами Антонова, це гірше, ніж турбулентність ясного неба.

Незвичайні вантажі

Зазвичай "Мрія" перевозить щось важке та негабаритне. Однак іноді бувають і цікаві замовлення, наприклад, замовлення на перевезення лопаті від вітрогенератора. Його потрібно було перевезти з Китаю до Данії на краш-тест. Лопать була довжиною 44 метри та важила 10 тонн. Літак був майже порожній.

Якось екіпажу Антонова довелося робити замовлення на доставлення туалетного паперу для військових в Афганістан, але цей рейс здійснювався вже не на "Мрії", а на "Руслані".

Найдовше відрядження

Якось відрядження тривало 76 днів, з яких у польоті Дмитро був лише 56 годин. Простоювання було через те, що роботи особливо не було, а повертатися на базу до Києва було невигідно.

"Було простіше дочекатися, коли хоч якийсь вантаж з'явиться, і його перевезення окупить очікування екіпажу", — розповідає Антонов.

Нагадаємо, "Мотор Січ" модернізує двигуни "Мрії" та "Русланів" за 920 млн гривень.

Раніше гендиректор "Антонова" Бичков заявляв, що другу "Мрію" можуть добудувати за космічною програмою.