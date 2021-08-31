За 920 млн: "Мотор Січ" модернізує двигуни "Мрії" і "Руслана" для "Антонова" (фото)

"Мрія" нещодавно проходила вже модернізацію, повернувшись у дію 4 червня. А "Русланів" в авіаліній компанії є 7.

Держпідприємство "Антонов" провело тендер на 920 млн гривень для продовження експлуатаційного ресурсу двигунів у "Мрії" і "Руслана". Про це повідомляється на сайті prozorro.

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Договір був підписаний 27 серпня, єдиним учасником тендеру була запорізька "Мотор Січ". Згідно з тендером, двигунам сімейства Д-18Т будуть поетапно збільшувати за технічним станом експлуатаційний ресурс. Роботу "Мотор Січ" має виконати до 31 грудня 2021 року.

[ + – ] Тендер у системі prozorro Фото: Скриншот

При цьому в складі "Авіаліній Антонова" є 7 літаків Ан 124-100 "Руслан" і один Ан-225 "Мрія".

Зазначимо, 4 червня "Мрія" здійснила свій перший політ після 10-місячної перерви, пов'язаної з модернізацією літака. У ході модернізації, Ан-225 отримав нову систему керування силовою установкою.

Нагадаємо, гендиректор "Антонова" розповів варіанти добудови другої "Мрії". Його не особливо вигідно будувати для комерційних перевезень, але для космічних проектів вона може стати вигідною.

Раніше пілот Ан-225 "Мрія" показав підготовку літака до військового параду.