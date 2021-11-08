В Патриаршем соборе Киева УГКЦ открыли Центр вакцинации от COVID-19

Глава УГКЦ архиепископ Святослав считает, что церковь должна быть безопасным местом для жизни и здоровья верующих.

В киевском Патриаршем соборе Украинской Греко-католической церкви открылся центр вакцинации от COVID-19. Об этом 7 ноября проинформировал сайт собора.

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"Ежедневно с 10-00 до 17-00 выможете вакцинироваться от COVID-19 по адресу ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ", — говорится в сообщении.

По словам главы Церкви архиепископа Святослава (Шевчука), пункты вакцинации могут открыться и в других греко-католических храмах в Украине.

"Сейчас Украина переживает пик пандемии… Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое – не бояться принимать вакцины, второе — носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки", — сказал Шевчук.

Напомним, что сам архиепископ Святослав публично вакцинировался против коронавируса в марте этого года. После прививки глава Церкви отметил, что он хочет, чтобы церковь стала безопасным пространством для жизни и здоровья верующих.

В Православной церкви Украины заявили, что не имеют никаких возражений относительно вакцинации, при этом было отмечено, что процедура вакцинации должна быть добровольной и осознанной.