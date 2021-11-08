Центр вакцинації від COVID-19 було відкрито в Патріаршому соборі Києва, — УГКЦ

Глава УГКЦ архієпископ Святослав вважає, що церква має бути безпечним місцем для життя та здоров'я вірян.

У київському Патріаршому соборі Української Греко-Католицької Церкви відкрився центр вакцинації від COVID-19. Про це 7 листопада проінформував сайт собору.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Щодня з 10-00 до 17-00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", — йдеться в повідомленні.

За словами глави Церкви архієпископа Святослава (Шевчука), пункти вакцинації можуть відкритись і в інших греко-католицьких храмах в Україні.

"Зараз Україна переживає пік пандемії... Є чотири правила, як можна справді послужити життю сьогодні. Перше – не боятися приймати вакцини, друге – носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки", – сказав Шевчук.

Нагадаємо, що сам архієпископ Святослав публічно вакцинувався проти коронавірусу в березні цього року. Після щеплення глава Церкви зазначив, що він хоче, щоб церква стала безпечним простором для життя та здоров'я вірян.

У Православній церкві України заявили, що не мають жодних заперечень щодо вакцинації, при цьому було зазначено, що процедура вакцинації має бути добровільною й усвідомленою.