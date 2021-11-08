Статистика коронавируса на 8 ноября: 13068 новых случаев COVID-19, 3532 госпитализаций

За сутки скончались почти 500 человек с коронавирусной болезнью. В украинских больницах осталось менее 32% свободных койко-мест с кислородом.

В Украине за сутки медики зарегистрировали 13 068 новых случая коронавирусной болезни. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины в своем Facebook.

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По данным Минздрава, с COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 3 532 человек, от коронавирусной болезни скончались 473 пациента.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 13 068 человек;

выздоровело — 8 200 человек;

летальные случаи — 473;

госпитализировано — 3 532 человека.

В украинских больницах свободно 31,5% койко-мест, снабженных подачей кислорода и кислородными концентраторами.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

1 ноября — 3 188;

2 ноября — 5 935;

3 ноября — 5 472;

4 ноября — 5 497;

5 ноября — 5 057;

6 ноября — 5 652;

7 ноября — 3 532.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 63 858 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 29 497;

методом ИФА — 6 547;

экспресс-тесты на антиген — 27 814.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:

Одесская область — 1 558 случаев;

Харьковская область — 1 179 случаев;

Днепропетровская область — 1 032 случая;

Львовская область — 827 случаев;

Николаевская область — 812 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 088 501 человек;

выздоровело — 2 520 956 человек;

летальные случаи — 72 557;

сделано ПЦР-тестов — 14 876 584.

Помимо этого, как информирует пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 85 083 человека. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 51 603 пациента, прошли полный курс иммунизации — 33 480.

С начала кампании вакцинации одну дозу получили 11 406 282 человека, а две — 7 938 053. За первую неделю ноября в Украине сделали более 1,6 миллиона прививок от коронавируса.

[ + – ] Статистика коронавируса в Украине за 7 ноября

Напомним, Украина занимает второе место мире по уровню суточной смертности от коронавируса. Лидерство в этом антирейтинге удерживает Россия.

Ранее Фокус писал, что с сегодняшнего дня наиболее жесткие карантинные ограничения заработали в Волынской области. Всего в "красной" зоне, помимо нее, находятся 16 регионов: Киев, Киевская, Волынская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области.