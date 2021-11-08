Статистика коронавірусу на 8 листопада: 13 068 нових випадків COVID-19, 3532 госпіталізацій
За добу померли майже 500 людей із коронавірусною хворобою. В українських лікарнях залишилося менше 32% вільних ліжко-місць із киснем.
В Україні за добу медики зареєстрували 13 068 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Facebook.
За даними МОЗ, із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 3 532 особи, від коронавірусної хвороби померли 473 пацієнти.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 13 068 осіб;
- одужало — 8 200 осіб;
- летальні випадки — 473;
- госпіталізовано – 3 532 особи.
В українських лікарнях вільно 31,5% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 1 листопада — 3188;
- 2 листопада — 5935;
- 3 листопада — 5472;
- 4 листопада — 5497;
- 5 листопада — 5057;
- 6 листопада — 5652;
- 7 листопада — 3532.
93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 63 858 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 29 497;
- методом ІФА — 6547;
- експрес-тести на антиген — 27 814.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу, стали :
- Одеська область — 1558 випадків;
- Харківська область – 1 179 випадків;
- Дніпропетровська область — 1032 випадки;
- Львівська область – 827 випадків;
- Миколаївська область — 812 випадків.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні :
- захворіло — 3 088 501 людина;
- одужало — 2 520 956 осіб;
- летальні випадки — 72 557;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 876 584.
Крім цього, як інформує пресслужба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 85 083 особи. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 51 603 пацієнти, пройшли повний курс імунізації – 33 480.
Із початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 11 406 282 особи, а дві – 7 938 053. За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу.
Нагадаємо, Україна посідає друге місце світу за рівнем добової смертності від коронавірусу. Лідерство в цьому антирейтингу утримує Росія.
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