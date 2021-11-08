Статистика коронавірусу на 8 листопада: 13 068 нових випадків COVID-19, 3532 госпіталізацій

За добу померли майже 500 людей із коронавірусною хворобою. В українських лікарнях залишилося менше 32% вільних ліжко-місць із киснем.

В Україні за добу медики зареєстрували 13 068 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це у понеділок, 8 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Facebook.

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За даними МОЗ, із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 3 532 особи, від коронавірусної хвороби померли 473 пацієнти.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 13 068 осіб;

одужало — 8 200 осіб;

летальні випадки — 473;

госпіталізовано – 3 532 особи.

В українських лікарнях вільно 31,5% ліжко-місць, забезпечених подачею кисню та кисневими концентраторами.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

1 листопада — 3188;

2 листопада — 5935;

3 листопада — 5472;

4 листопада — 5497;

5 листопада — 5057;

6 листопада — 5652;

7 листопада — 3532.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 63 858 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 29 497;

методом ІФА — 6547;

експрес-тести на антиген — 27 814.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу, стали :

Одеська область — 1558 випадків;

Харківська область – 1 179 випадків;

Дніпропетровська область — 1032 випадки;

Львівська область – 827 випадків;

Миколаївська область — 812 випадків.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні :

захворіло — 3 088 501 людина;

одужало — 2 520 956 осіб;

летальні випадки — 72 557;

зроблено ПЛР-тестів — 14 876 584.

Крім цього, як інформує пресслужба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 85 083 особи. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 51 603 пацієнти, пройшли повний курс імунізації – 33 480.

Із початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 11 406 282 особи, а дві – 7 938 053. За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 мільйона щеплень від коронавірусу.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні за 7 листопада

Нагадаємо, Україна посідає друге місце світу за рівнем добової смертності від коронавірусу. Лідерство в цьому антирейтингу утримує Росія.

Раніше Фокус писав, що з сьогодні найжорсткіші карантинні обмеження запрацювали у Волинській області. Загалом у "червоній" зоні, окрім неї, перебувають 16 регіонів: Київ, Київська, Волинська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області .