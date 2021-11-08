В Украине зафиксирован рекорд по суточной смертности, — аналитик (инфографика)

Согласно статистике, в конце прошлого месяца в отдельные дни умирает на 1300 украинцев больше в сравнении с показателями за предыдущие года.

25 октября в Украине был зафиксирован рекорд по суточной смертности. Об этом свидетельствуют оперативные данные, опубликованные на дашборде "Экономика карантина".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно статистике, 25 октября 2021 года зафиксировано 2946 смерти. К примеру — два года назад в Украине в этот день было зарегистрировано 1515 смертей, а в прошлом году — 2221 летальный случай.

О рекорде по суточной смертности также сообщил системный аналитик Евгений Истребин. По его словам, в 2015-2019 годах в октябре в среднем фиксировали 1607 смертей. 25 октября 2021 года зарегистрировано 2946 смерти, и, как утверждает эксперт, рост летальных случаев составил 83,3%.

"Сейчас мы видим что в конце октября по оперативным данным в отдельные дни умирает на 1300 украинцев больше, что составляет рост более 80%. И это еще реестр продолжает наполняться. 1300 добавочных смертей каждый день!!", — подчеркнул Евгений Истребин.

[ + – ] Рекорд по смертности в Украине Фото: Евгений Истребин / Facebook

Евгений Истребин также сообщил, что 8 ноября Украина установила еще один рекорд. По состоянию на сегодняшний день, в больницах находится почти 54 тысячи пациентов, а недельный рост составил 3%.

Рекордное число пациентов также зафиксировано в реанимациях — 3649, а рост за неделю — 7%. Под аппаратами искусственной вентиляции легких в больницах находятся 1911 граждан, а показатель за неделю вырос на 2%.

"Сегодня весенний максимум превысила Житомирская область. Всего 11 областей превысили пики весны. Эпидемия постепенно перемещается с востока и юга, в центр и на запад. С открытием школ конечно сильно поспешили, увы, это может иметь плохие последствия. Берегите себя", — добавил системный аналитик.

[ + – ] Рост заболеваемости в Украине [ + – ] Статистика госпитализаций с COVID-19 [ + – ] Статистика коронавируса в Украине [ + – ] Статистика в Черновицкой области [ + – ] Статистика в Донецкой области [ + – ] Статистика в Харьковской области [ + – ] Статистика в Одесской области [ + – ] Статистика по пациентам с подтвержденным COVID-19 [ + – ] Статистика заполняемости койкомест [ + – ] Статистика в Днепропетровской области [ + – ] Статистика заболеваемости в Киеве [ + – ] Занятые койкоместа/темпы роста [ + – ] Статистика пациентов с подозрением или подтвержденным COVID-19 [ + – ] Статистика во Львовской области

Отметим, что по состоянию на 8 ноября в "красной" зоне карантина находятся 16 областей Украины и Киев. Из-за роста заболеваемости и числа госпитализаций с COVID-19 в регионах были максимально ужесточены карантинные ограничения для населения.

Также Фокус рассказывал, что 5 ноября в Украине зафиксирован рекорд по смертности от COVID-19. За сутки медики от коронавирусной инфекции умерли 793 пациента — наибольшее число летальных случаев с начала пандемии COVID-19.