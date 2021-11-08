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В Украине зафиксирован рекорд по суточной смертности, — аналитик (инфографика)

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25 октября зафиксировали рекорд по смертности в Украине
Фото: Цензор | Рекорд по смертности в Украине

Согласно статистике, в конце прошлого месяца в отдельные дни умирает на 1300 украинцев больше в сравнении с показателями за предыдущие года.

25 октября в Украине был зафиксирован рекорд по суточной смертности. Об этом свидетельствуют оперативные данные, опубликованные на дашборде "Экономика карантина".

Согласно статистике, 25 октября 2021 года зафиксировано 2946 смерти. К примеру — два года назад в Украине в этот день было зарегистрировано 1515 смертей, а в прошлом году — 2221 летальный случай.

О рекорде по суточной смертности также сообщил системный аналитик Евгений Истребин. По его словам, в 2015-2019 годах в октябре в среднем фиксировали 1607 смертей. 25 октября 2021 года зарегистрировано 2946 смерти, и, как утверждает эксперт, рост летальных случаев составил 83,3%.

"Сейчас мы видим что в конце октября по оперативным данным в отдельные дни умирает на 1300 украинцев больше, что составляет рост более 80%. И это еще реестр продолжает наполняться. 1300 добавочных смертей каждый день!!", — подчеркнул Евгений Истребин.

25 октября зафиксировали рекорд по смертности в Украине
Рекорд по смертности в Украине
Фото: Евгений Истребин / Facebook

Евгений Истребин также сообщил, что 8 ноября Украина установила еще один рекорд. По состоянию на сегодняшний день, в больницах находится почти 54 тысячи пациентов, а недельный рост составил 3%.

Рекордное число пациентов также зафиксировано в реанимациях — 3649, а рост за неделю — 7%. Под аппаратами искусственной вентиляции легких в больницах находятся 1911 граждан, а показатель за неделю вырос на 2%.

"Сегодня весенний максимум превысила Житомирская область. Всего 11 областей превысили пики весны. Эпидемия постепенно перемещается с востока и юга, в центр и на запад. С открытием школ конечно сильно поспешили, увы, это может иметь плохие последствия. Берегите себя", — добавил системный аналитик.

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В Украине растут показатели заболеваемости и госпитализации с COVID-19
Динамика заболеваемости и госпитализации в Черновицкой области
Динамика заболеваемости и госпитализации в Донецкой области
Динамика заболеваемости и госпитализации в Харьковской области
Динамика заболеваемости и госпитализации в Одесской области
В Украине растут показатели заболеваемости и госпитализации с COVID-19
Динамика заполняемости койкомест по Украине
В Днепропетровской области растет уровень госпитализации с COVID-19
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В Украине растут показатели заболеваемости и заполняемости койкомест
В Украине растут показатели заболеваемости и госпитализации с COVID-19
Динамика заболеваемости и госпитализации во Львовской области

Отметим, что по состоянию на 8 ноября в "красной" зоне карантина находятся 16 областей Украины и Киев. Из-за роста заболеваемости и числа госпитализаций с COVID-19 в регионах были максимально ужесточены карантинные ограничения для населения.

Также Фокус рассказывал, что 5 ноября в Украине зафиксирован рекорд по смертности от COVID-19. За сутки медики от коронавирусной инфекции умерли 793 пациента — наибольшее число летальных случаев с начала пандемии COVID-19.