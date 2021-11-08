В Україні зафіксовано рекорд добової смертності, — аналітик (інфографіка)

Згідно зі статистикою, наприкінці минулого місяця в окремі дні вмирає на 1300 українців більше порівняно з показниками за попередні роки.

25 жовтня в Україні було зафіксовано рекорд добової смертності. Про це свідчать оперативні дані, надруковані на дашборді "Економіка карантину".

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Згідно зі статистикою, 25 жовтня 2021 року зафіксовано 2946 смертей. Наприклад, два роки тому в Україні цього дня було зареєстровано 1515 смертей, а минулого року — 2221 летальний випадок.

Про рекорд добової смертності також повідомив системний аналітик Євген Істребін. За його словами, у 2015-2019 роках у жовтні в середньому фіксували 1607 смертей. 25 жовтня 2021 року зареєстровано 2946 смертей, і, як стверджує експерт, зростання летальних випадків становило 83,3%.

"Зараз ми бачимо, що наприкінці жовтня, за оперативними даними, в окремі дні помирає на 1300 українців більше, що становить зростання понад 80%. І це ще реєстр продовжує наповнюватися. 1300 додаткових смертей щодня!!", — підкреслив Євген Істребін.

[ + – ] Рекорд зі смертності в Україні Фото: Евгений Истребин / Facebook

Євген Істребін також повідомив, що 8 листопада Україна встановила ще один рекорд. Станом на сьогодні у лікарнях перебуває майже 54 тисячі пацієнтів, а тижневе зростання становило 3%.

Рекордна кількість пацієнтів також зафіксована в реанімаціях – 3649, а зростання за тиждень – 7%. Під апаратами штучної вентиляції легень у лікарнях перебувають 1911 громадян, а показник за тиждень зріс на 2%.

"Сьогодні весняний максимум перевищила Житомирська область. Усього 11 областей перевищили піки весни. Епідемія поступово переміщається зі сходу та півдня до центру та на захід. З відкриттям шкіл, звичайно, сильно поспішили, на жаль, це може мати погані наслідки. Бережіть себе", — додав системний аналітик

[ + – ] Зростання захворюваності в Україні [ + – ] Статистика госпіталізацій із COVID-19 [ + – ] Статистика коронавірусу в Україні [ + – ] Статистика у Чернівецькій області [ + – ] Статистика у Донецькій області [ + – ] Статистика у Харківській області [ + – ] Статистика в Одеській області [ + – ] Статистика щодо пацієнтів з підтвердженим COVID-19 [ + – ] Статистика заповнюваності ліжкомісць [ + – ] Статистика у Дніпропетровській області [ + – ] Статистика захворюваності у Києві [ + – ] Зайняті ліжкомісця/темпи зростання [ + – ] Статистика пацієнтів із підозрою або підтвердженим COVID-19 [ + – ] Статистика у Львівській області

Зазначимо, що станом на 8 листопада у "червоній" зоні карантину 16 областей України та Київ. Через зростання захворюваності та кількості госпіталізацій з COVID-19 у регіонах було максимально посилено карантинні обмеження для населення.

Також Фокус розповідав, що 5 листопада в Україні зафіксовано рекорд зі смертності від COVID-19. За добу від коронавірусної інфекції померли 793 пацієнти — найбільше смертей від початку пандемії COVID-19.