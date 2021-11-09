Блокировка неиспользуемых карт Приватбанка: что известно

Сотрудники банка якобы звонят клиентам и просят выполнить любую платежную операцию с картой, которая долгое время не использовалась.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что карты "Приватбанка", которыми не пользовались свыше 30 дней, могут быть заблокированы. Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на GSMinfo.

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В статье говорится о том, что некоторым клиентам "Приватбанка" начали поступать звонки от сотрудников "Приват" с просьбой совершить любую платежную операцию с картой, которая долгое время не использовалась. В противном случае, карта будет заблокирована, даже если срок ее не вышел. Утверждается, что "Приватбанк" якобы оставляет за собой право блокировать карты по своему усмотрению. Такое поведение со стороны "Приват" было расценено как шантаж.

Однако в официальной поддержке "Приватбанка" информацию не подтвердили. На вопрос, действительно ли банк блокирует карты, которые не использовались свыше 30 дней, поступил ответ специалиста, что это неправда.

[ + – ] Ответ специалиста из поддержки Приватбанка

Ранее сообщалось, пользователь карты "ПриватБанка" рассказал, что 1 ноября примерно в 14:30 в Киеве он пополнял счет в уличном терминале, но деньги так и не зачислились.

Также "ПриватБанк" объявил об ограничениях на денежные переводы с одной карты на другую. Согласно изменениям, банк вводит лимит на международные переводы p2p для отправителя в 25 транзакций, а в пределах Украины — 100 операций в месяц.