Блокування карток ПриватБанку, що не використовуються: що відомо
Співробітники банку нібито телефонують клієнтам та просять виконати будь-яку платіжну операцію з карткою, яка тривалий час не використовувалася.
У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що картки "ПриватБанку", якими не користувалися понад 30 днів, можуть бути заблоковані. Про це пише "Сегодня" з посиланням на GSMinfo.
У статті йдеться про те, що деяким клієнтам "ПриватБанку" почали надходити дзвінки від співробітників "Привату" з проханням здійснити будь-яку платіжну операцію з карткою, яка тривалий час не використовувалася. В іншому випадку картку буде заблоковано, навіть якщо термін її не вийшов. Стверджується, що "ПриватБанк" нібито залишає за собою право блокувати картки на власний розсуд. Така поведінка з боку "Привату" була розцінена як шантаж.
Проте, в офіційній підтримці "ПриватБанку" інформацію не підтвердили. На запитання, чи справді банк блокує карти, які не використовувалися понад 30 днів, надійшла відповідь фахівця, що це неправда.
Раніше повідомлялося, що користувач картки "ПриватБанку" розповів, що 1 листопада приблизно о 14:30 у Києві він поповнював рахунок у вуличному терміналі, але гроші так і не зарахувалися.
Також "ПриватБанк" оголосив про обмеження на грошові перекази з однієї картки на іншу. Згідно зі змінами, банк вводить ліміт на міжнародні перекази p2p для відправника у 25 транзакцій, а в межах України – 100 операцій на місяць.