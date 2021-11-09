Блокування карток ПриватБанку, що не використовуються: що відомо

Співробітники банку нібито телефонують клієнтам та просять виконати будь-яку платіжну операцію з карткою, яка тривалий час не використовувалася.

У деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що картки "ПриватБанку", якими не користувалися понад 30 днів, можуть бути заблоковані. Про це пише "Сегодня" з посиланням на GSMinfo.

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У статті йдеться про те, що деяким клієнтам "ПриватБанку" почали надходити дзвінки від співробітників "Привату" з проханням здійснити будь-яку платіжну операцію з карткою, яка тривалий час не використовувалася. В іншому випадку картку буде заблоковано, навіть якщо термін її не вийшов. Стверджується, що "ПриватБанк" нібито залишає за собою право блокувати картки на власний розсуд. Така поведінка з боку "Привату" була розцінена як шантаж.

Проте, в офіційній підтримці "ПриватБанку" інформацію не підтвердили. На запитання, чи справді банк блокує карти, які не використовувалися понад 30 днів, надійшла відповідь фахівця, що це неправда.

[ + – ] Відповідь фахівця з підтримки ПриватБанку

Раніше повідомлялося, що користувач картки "ПриватБанку" розповів, що 1 листопада приблизно о 14:30 у Києві він поповнював рахунок у вуличному терміналі, але гроші так і не зарахувалися.

Також "ПриватБанк" оголосив про обмеження на грошові перекази з однієї картки на іншу. Згідно зі змінами, банк вводить ліміт на міжнародні перекази p2p для відправника у 25 транзакцій, а в межах України – 100 операцій на місяць.