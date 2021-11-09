В Борисполе COVID-пациент принес в реанимацию гранату

Врачи заметили у мужчины гранату, когда перевозили его из "ковидного" отделения в реанимацию.

В одну из больниц Борисполя доставили инфицированного коронавирусом пациента, который прихватил с собой гранату. Об этом сообщил депутат городского совета и врач БЦРБ Илья Луцив на своей странице в Facebook.

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"Пациент принес в ковидное отделение гранату. Я знаю, что вы иногда хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают. Благодарим, реаниматологи, за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!!!", — написал он на забавной картинке в соцсети.

При этом Луцив отметил, что граната в помещении, где находится кислород, в "разы опаснее".

Информацию подтвердил главный врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур.

"Мужчина взял шумовую гранату с собой при госпитализации. Его когда переводили в реанимацию, то увидели гранату", — рассказал Щур журналисту УНН.

Главврач также сообщил, что как только у пациента обнаружили гранату, в больницу была вызвана полиция.

Напомним, в Кривом Роге 61-летний ветеран АТО подорвал гранату несмотря на переговоры с ним правоохранителей. Экс-бойца госпитализировали с тяжелыми травмами.

В Запорожской области граната взорвалась в руках мужчины во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи, в результате взрыва пациенту оторвало правую руку по предплечье.