У Борисполі COVID-пацієнт приніс у реанімацію гранату

Лікарі помітили в чоловіка гранату, коли його перевозили з "ковідного" відділення в реанімацію.

До однієї з лікарень Борисполя доставили інфікованого коронавірусом пацієнта, який прихопив із собою гранату. Про це повідомив депутат міської ради та лікар БЦРЛ Ілля Луців на своїй сторінці у Facebook.

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"Пацієнт приніс у ковідне відділення гранату. Я знаю, що деколи хочете повбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають. Дякуємо реаніматологам за спостережливість і директору за те, що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!!", — написав він на цікавій картинці в соцмережі.

При цьому Луців зазначив, що граната в приміщенні, де є кисень, у "рази небезпечніша".

Інформацію підтвердив головний лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Щур.

"Чоловік взяв шумову гранату із собою під час госпіталізації. Його колись переводили в реанімацію, то побачили гранату", — розповів Щур журналісту УНН.

Головлікар також повідомив, що як тільки в пацієнта виявили гранату, до лікарні було викликано поліцію.

Нагадаємо, у Кривому Розі 61-річний ветеран АТО підірвав гранату, незважаючи на переговори з ним правоохоронців. Ексбійця госпіталізували з тяжкими травмами.

На Запоріжжі граната вибухнула в руках чоловіка під час сварки. Як повідомили в пресслужбі Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вибуху пацієнту відірвало праву руку по передпліччю.