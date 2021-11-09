Евросоюз исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий

Совет ЕС рекомендует странам-членам закрыть границы для украинских туристов. Следующий пересмотр "зеленого списка" произойдет через две недели.

Совет Евросоюза исключил Украину из "зеленого списка" из-за ситуации с коронавирусом. Это означает, что ЕС рекомендует государствам-членам закрыть границы для украинских туристов. Также из перечня безопасных стран был исключен Сингапур. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Совета ЕС во вторник, 9 ноября.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Европейский регулятор уточнил, что обновление "зеленого списка" не мешает странам ЕС самостоятельно принимать решение касательно того, отменять временные ограничения на несущественные поездки для полностью вакцинированных туристов или нет.

Список пересматривается каждые две недели, поэтому, в случае улучшения ситуации с распространением COVID-19, Украина снова может в него попасть через это время.

По состоянию на 9 ноября в "зеленый список" ЕС включены:

Аргентина;

Австралия;

Бахрейн;

Канада;

Чили;

Колумбия;

Иордания;

Кувейт;

Намибия;

Новая Зеландия;

Перу

Катар;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Южная Корея;

Объединенные Арабские Эмираты;

Уругвай;

Китай (рекомендуется снять ограничения для туристов при условии аналогичного шага со стороны руководства КНР).

Украину добавили в рекомендованный для безопасных путешествий список Европейского Союза 15 июля. В связи с этим украинцы могли въезжать в европейские страны с COVID-сертификатом о вакцинации без отбывания обязательного карантина, и не делая дополнительные тесты на наличие коронавирусной инфекции.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили рекордное число летальных случаев от коронавируса — 833. Суточная смертность от COVID-19 в стране является одной из самых высоких в мире.