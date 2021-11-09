Євросоюз виключив Україну зі списку безпечних країн для подорожей

Рада ЄС радить країнам-членам закрити кордони для українських туристів. Наступний перегляд "зеленого списку" відбудеться за два тижні.

Рада Євросоюзу виключила Україну із "зеленого списку" через ситуацію з коронавірусом. Це означає, що ЄС радить державам-членам закрити кордони для українських туристів. Також з переліку безпечних країн було виключено Сінгапур. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті Ради ЄС у вівторок, 9 листопада.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Європейський регулятор уточнив, що оновлення "зеленого списку" не заважає країнам ЄС самостійно приймати рішення щодо скасовування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки для повністю вакцинованих туристів чи ні.

Список переглядається кожні два тижні, тому, у разі покращення ситуації з поширенням COVID-19, Україна знову може потрапити до нього через цей час.

Станом на 9 листопада до "зеленого списку" ЄС включено:

Аргентина;

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Південна Корея;

Об'єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай (рекомендується зняти обмеження для туристів за умови аналогічного кроку з боку керівництва КНР).

Україну додали до рекомендованого для безпечних подорожей списку Європейського Союзу 15 липня. У зв'язку з цим українці могли в'їжджати до європейських країн із COVID-сертифікатом про вакцинацію без відбування обов'язкового карантину, та не роблячи додаткових тестів на наявність коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, минулої доби в Україні виявили рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу — 833. Добова смертність від COVID-19 у країні є однією з найвищих у світі.