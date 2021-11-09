В Украине от работы отстранили свыше 400 невакцинированных полицейских (видео)

Непривитые от COVID-19 правоохранители, как утверждает глава Нацполиции, подвергают опасности своих коллег по службе.

405 полицейских были отстранены от выполнения служебных обязанностей из-за отсутствия наличия прививки от COVID-19. Об этом в ходе брифинга заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, 405 действующих сотрудников Нацполиции были отстранены от службы по всей территории Украины.

Игорь Клименко подчеркнул, что невакцинированные полицейские подвергают опасности своих коллег. Глава силового ведомства на брифинге рассказал, что еще в мае привился вакциной CoronaVac и никаких побочных реакций у него не было.

По состоянию на сегодняшний день, 95% украинских полицейских прошли курс вакцинации от COVID-19, а 2500 сотрудников находятся на больничном с коронавирусной инфекцией.

В ходе брифинга Игорь Клименко также опроверг информацию о том, что полицейские проверяют COVID-сертификаты у граждан на улице. Глава Нацполикии заверил, что силовики могут попросить гражданина предоставить документ, который подтверждает личность.

"Если мы встретили гражданина на улице, и он показывает свой документ, через планшет полицейский проверяет, есть ли этот гражданин, должен ли он быть на самоизоляции по определенному адресу, или нет", — продолжил глава Нацполиции и добавил, что в случае отсутствия пометок об обязательной самоизоляции полицейские принесут извинения гражданину и отпустят его.

Подытоживая, Игорь Клименко заявил, что только за минувшую неделю силовики открыли 118 уголовных производств по фактам изготовления и использования поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

[ + – ] 405 невакцинированных полицейских отстранили от работы

Ранее Фокус сообщал, что всех невакцинированных госслужащих и учителей будут отстранять от работы с 8 ноября. Постановление Кабмина предусматривает, что работников будут отстранять от выполнения служебных обязанностей без сохранения зарплаты.

Также Фокус рассказывал, что в КГГА отстранили и оставили без зарплаты семерых сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. К выполнению служебных обязанностей отстраненные работники могут вернуться после того, как пройдут курс вакцинации.