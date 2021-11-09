В КГГА отстранили и оставили без зарплаты семерых невакцинированных работников

Сотрудники киевской мэрии смогут вернуться к работе по завершении карантина или после получения прививок от коронавируса.

В понедельник, 8 ноября, семь невакцинированных от COVID-19 работников Киевской городской государственной администрации (КГГА) были отстранены от исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на руководителя аппарата Дмитрия Загуменного.

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Все работники мэрии до 5 ноября были обязаны предоставить в службу управления персоналом документ, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавирусной болезни одной или двумя дозами, или медицинское заключение о противопоказаниях к получению прививки.

По словам Загуменного, трое из отстраненных лиц работают в аппарате КГГА, а еще четверо являются сотрудниками департаментов администрации. Уровень вакцинации работников аппарата администрации составляет на данный момент 93%.

Руководитель аппарата КГГА уточнил, что 12 сотрудников предоставили справки о временной отсрочке вакцинации из-за недавно перенесенного COVID-19, один человек имеет медицинские противопоказания. Также два работника находятся на данный момент на больничном, еще один госслужащий — в отпуске, поэтому их статус вакцинации будет установлен позднее.

"В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", – заявил Загуменный, добавив, что отстраненные работники могут вернуться к исполнению обязанностей после завершения карантина или прохождения вакцинации от коронавируса.

В КГГА напомнили, что в период отстранения сотрудникам не выплачивается зарплата. Также этот период не войдет в трудовой стаж для назначения пенсии, оплаты временной нетрудоспособности и предоставления ежегодного отпуска.

Напомним, с 8 ноября начал действовать приказ о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников:

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений вне зависимости от формы собственности;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

Помимо этого вчера министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал, что в этот список в дальнейшем попадут и медицинские работники.