У КМДА відсторонили та залишили без зарплати сімох невакцинованих працівників

Співробітники київської мерії зможуть повернутися до роботи після завершення карантину або після отримання щеплень від коронавірусу.

У понеділок, 8 листопада, семеро невакцинованих від COVID-19 працівників Київської міської державної адміністрації (КМДА) було усунуто від виконання обов'язків. Про це повідомляє пресслужба мерії з посиланням на керівника апарату Дмитра Загуменного.

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Усі працівники мерії до 5 листопада були зобов'язані надати в службу управління персоналом документ, що підтверджує проходження вакцинації від коронавірусної хвороби однією або двома дозами, або медичний висновок щодо протипоказань до отримання щеплення.

За словами Загуменного, троє з відсторонених осіб працюють в апараті КМДА, а ще четверо є співробітниками департаментів адміністрації. Рівень вакцинації працівників апарату адміністрації становить наразі 93%.

Керівник апарату КМДА уточнив, що 12 співробітників надали довідки про тимчасове відтермінування вакцинації через нещодавно перенесений COVID-19, одна людина має медичні протипоказання. Також двоє працівників перебувають наразі на лікарняному, ще один держслужбовець — у відпустці, тому їхній статус вакцинації буде встановлений пізніше.

"Загалом, середній показник вакцинації серед усіх структурних підрозділів Київської міської держадміністрації (це апарат КМДА, департаменти та управління) за оперативними даними на 8 листопада становить майже 92%. Рівень вакцинації в районних у місті Києві державних адміністраціях коливається в межах 90-96%", – заявив Загуменний, додавши, що відсторонені працівники можуть повернутися до виконання обов'язків після завершення карантину або проходження вакцинації від коронавірусу".

У КМДА нагадали, що в період усунення співробітникам не виплачується зарплата. Також цей період не увійде до трудового стажу для призначення пенсії, оплати тимчасової непрацездатності та надання щорічної відпустки.

Нагадаємо, з 8 листопада почав діяти наказ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників:

установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів незалежно від форми власності;

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

Крім цього, вчора міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що до цього списку надалі потраплять і медичні працівники.