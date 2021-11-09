Медики потраплять до списку працівників, які підлягають обов'язковій вакцинації, — Ляшко

Медпрацівників, які не отримали щеплення від коронавірусу, у майбутньому планують усувати від роботи.

Міністерство охорони здоров'я планує включити медиків до списку професій, які підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусної хвороби. Про це голова відомства заявив в ефірі токшоу "Свобода слова на ICTV" у понеділок, 8 листопада.

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За словами голови МОЗ, в Україні є лікарні, де працює невелика кількість фахівців, тому в разі усунення їх від роботи через відмову вакцинуватися медустанова перестане працювати.

"Зараз, коли ми перебуваємо на піку захворюваності, відсторонити медсестру чи лікаря від виконання обов'язків означає не надати комусь медичну допомогу. На подальших етапах розширення переліку професій (для яких вакцинація обов'язкова) там з'явиться і медичний працівник. На сьогодні в нас вакциновано понад 80% медпрацівників. Екстренка більше, "ковідні" відділення під 100%", — заявив Ляшко.

[ + – ] Ляшко про обов'язкову вакцинацію медиків

Крім цього, міністерство планує доповнити перелік професій для обов'язкової вакцинації найближчим часом працівниками:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги

установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

підприємств, установ та організацій, що включені до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року №83.

Нагадаємо, з 8 листопада почав діяти наказ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників:

установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної вищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів незалежно від форми власності;

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій.

Якщо працівники цих професій відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, керівництво повинне усунути їх від роботи без збереження зарплати.

Тим часом в Україні нещодавно затвердили форму довідки, яку медики видаватимуть пацієнтам, котрі мають протипоказання до вакцинації від COVID-19.