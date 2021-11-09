Медики попадут в список работников, подлежащих обязательной вакцинации, — Ляшко

Медработников, не получивших прививки от коронавируса, в будущем планируют отстранять от работы.

Министерство здравоохранения планирует включить медиков в список профессий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом глава ведомства заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV" в понедельник, 8 ноября.

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По словам главы Минздрава, в Украине есть больницы, где работает маленькое количество специалистов, поэтому в случае отстранения их от работы из-за отказа вакцинироваться медучреждение перестанет работать.

"Сейчас, когда мы находимся на пике заболеваемости, отстранить медсестру или врача от исполнения обязанностей означает не предоставить кому-то медицинскую помощь. На дальнейших этапах расширения перечня профессий (для которых вакцинация обязательна — ред.) там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80% медработников. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", — заявил Ляшко.

[ + – ] Ляшко об обязательной вакцинации медиков

Помимо этого министерство планирует дополнить перечень профессий для обязательной вакцинации в ближайшее время работниками:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги

учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года №83.

Напомним, с 8 ноября начал действовать приказ о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников:

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений вне зависимости от формы собственности;

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций.

Если работники этих профессий отказываются вакцинироваться от коронавируса, руководство должно отстранить их от работы без сохранения зарплаты.

Тем временем в Украине недавно утвердили форму справки, которую медики будут выдавать пациентам, имеющим противопоказания к вакцинации от COVID-19.