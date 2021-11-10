Кабмин составил список опасных пород собак: что нужно знать владельцам

Среди самых распространенных пород, которые внесены в список — овчарка, бульдог, ротвейлер и американский стаффордширский терьер.

Кабинет министров утвердил список опасных пород собак. В перечне — более 50 пород, владельцы которых должны оформить страховку ответственности за ущерб третьим лицам. Об этом говорится в материалах заседания правительства.

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Опасными породами принято считать акита-ину, несколько видов бульдогов и бультерьеров, овчарки (кавказская, восточноевропейская, грецкая, голландская и др.), доберман, ротвейлер, мастифы (английский, бельгийский, пиренейский, тибетский), кане-корсо, американский стаффордширский терьер и другие. Отмечается, что метисы этих пород также будут признаны опасными.

Владельцы таких пород при регистрации собаки обязаны заключить договор страхования ответственности за вред, который их питомцы могут нанести окружающим.

[ + – ] породы опасных собак

[ + – ] список опасных пород

Накануне в Украине начал действовать закон, согласно которому штрафы за выгул собак без поводков и намордников станут выше.

Так, если собака внесена в список "опасных" и гуляет без поводка или намордника, или в не положенном для этого месте, а также если ее хозяин не убрал после питомца экскременты — за это предусмотрено предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Сумма взыскания для должностных лиц выше — от 340 до 850 гривен.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 340-510 гривен, для должностного лица – до 510-1020 гривен.

Напомним, новое исследование показало, что основной компонент теории разума присущий собакам — они могут распознавать намерения людей.

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