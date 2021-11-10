Кабмін склав список небезпечних порід собак: що потрібно знати власникам

Серед найпоширеніших порід, які внесені до списку – вівчарка, бульдог, ротвейлер та американський стаффордширський тер'єр.

Кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних порід собак. У переліку – понад 50 порід, власники яких мають оформити страховку відповідальності за шкоду третім особам. Про це йдеться в матеріалах засідання уряду.

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Небезпечними породами прийнято вважати акіта-іну, кілька видів бульдогів та бультер'єрів, вівчарок (кавказька, східноєвропейська, грецька, голландська та ін.), доберманів, ротвейлерів, мастифів (англійський, бельгійський, піренейський, тибетський), кане-корсо, американського стаффордширського тер'єра та інші. Наголошується, що метиси цих порід також будуть визнані небезпечними.

Власники таких порід при реєстрації собаки зобов'язані укласти договір страхування відповідальності за шкоду, яку їхні вихованці можуть завдати оточенню.

[ + – ] Породи небезпечних собак

[ + – ] Список небезпечних порід

Напередодні в Україні почав діяти закон, згідно з яким штрафи за вигул собак без повідців і намордників стануть вищими.

Так, якщо собака внесена до списку "небезпечних" і гуляє без повідця чи намордника, або в неналежному для цього місці, а також якщо його господар не прибрав після вихованця екскременти — за це передбачено попередження чи штраф від 170 до 340 гривень. Сума стягнення для посадових осіб є вищою — від 340 до 850 гривень.

За повторного порушення протягом року штраф збільшується до 340-510 гривень, для посадової особи – до 510-1020 гривень.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що основний компонент теорії розуму притаманний собакам – вони можуть розпізнавати наміри людей.

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