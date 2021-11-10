Найден мертвым второй брат покойного мэра Кривого Рога (фото)

По информации журналистов, тело повешенного двоюродного брата Константина Павлова обнаружила его гражданская жена.

Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, но в этот раз двоюродный, ушел из жизни. Известно, что Борис Павлов умер 10 ноября, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.

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Брат мэра Кривого Рога покончил с жизнью самоубийством, он повесился. О факте суицида правоохранителям рассказала его гражданская супруга.

Все, что пока известно о погибшем, это его возраст и заболевание. Покойному было около 50 лет, он длительное время болел туберкулезом. От полиции комментариев пока нет.

[ + – ] Борис Павлов

Как известно, младший брат покойного мэра Кривого Рога Андрей Павлов также умер недавно. Его тело нашли в собственной квартире 18 октября. Изначально было две версии причин смерти — злоупотребление алкоголем и осложнения от коронавируса. Однако позже в полиции заявили, что причиной трагедии таки стало спиртное.

О смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова Фокус писал 15 августа. Тело чиновника нашли в селе Вольное Днепропетровской области, на веранде дома. Рядом с погибшим лежало оружие. Следствие предварительно установило, что причиной смерти стало самоубийство — чиновник якобы мог покончить с собой из-за грядущего аудита, который показал бы финансовые злоупотребления.