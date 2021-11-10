Найден мертвым второй брат покойного мэра Кривого Рога (фото)
По информации журналистов, тело повешенного двоюродного брата Константина Павлова обнаружила его гражданская жена.
Брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова, но в этот раз двоюродный, ушел из жизни. Известно, что Борис Павлов умер 10 ноября, сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук в Facebook.
Брат мэра Кривого Рога покончил с жизнью самоубийством, он повесился. О факте суицида правоохранителям рассказала его гражданская супруга.
Все, что пока известно о погибшем, это его возраст и заболевание. Покойному было около 50 лет, он длительное время болел туберкулезом. От полиции комментариев пока нет.
Как известно, младший брат покойного мэра Кривого Рога Андрей Павлов также умер недавно. Его тело нашли в собственной квартире 18 октября. Изначально было две версии причин смерти — злоупотребление алкоголем и осложнения от коронавируса. Однако позже в полиции заявили, что причиной трагедии таки стало спиртное.
О смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова Фокус писал 15 августа. Тело чиновника нашли в селе Вольное Днепропетровской области, на веранде дома. Рядом с погибшим лежало оружие. Следствие предварительно установило, что причиной смерти стало самоубийство — чиновник якобы мог покончить с собой из-за грядущего аудита, который показал бы финансовые злоупотребления.