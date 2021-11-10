Знайдено мертвим другого брата покійного мера Кривого Рогу (фото)

За інформацією журналістів, тіло повішеного двоюрідного брата Костянтина Павлова виявила його громадянська дружина.

Брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, але цього разу двоюрідного, пішов із життя. Відомо, що Борис Павлов помер 10 листопада, повідомив екснардеп Ігор Мосійчук у Facebook.

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Брат мера Кривого Рогу наклав на себе руки, він повісився. Про факт суїциду правоохоронцям розповіла його громадянська дружина.

Все, що поки що відомо про загиблого, це його вік та захворювання. Небіжчику було близько 50 років, він тривалий час хворів на туберкульоз. Від поліції коментарів наразі немає.

[ + – ] Борис Павлов

Як відомо, молодший брат покійного мера Кривого Рогу Андрій Павлов також нещодавно помер. Його тіло знайшли у власній квартирі 18 жовтня. Спочатку було дві версії причин смерті – зловживання алкоголем та ускладнення від коронавірусу. Однак пізніше в поліції заявили, що причиною трагедії стало спиртне.

Про смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Фокус писав 15 серпня. Тіло чиновника знайшли у селі Вільне на Дніпропетровщині, на веранді будинку. Поруч із загиблим лежала зброя. Слідство попередньо встановило, що причиною смерті стало самогубство — чиновник нібито міг накласти на себе руки через майбутній аудит, який показав би фінансові зловживання.