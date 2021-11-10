"У него был рак": раскрыты детали смерти второго брата покойного мэра Кривого Рога (видео)

Гражданская жена умершего Анастасия Тесленко рассказала, что перед тем, как повеситься, врачи отказали ее мужу в проведении операции на желудке.

Гражданская жена брата покойного мэра Кривого Рога Бориса Павлова, который совершил суицид у себя дома, рассказала подробнее о его смерти. Информацию распространил местный Telegram-канал Кривого Рога.

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Женщина, которая представилась Анастасией Тесленко, рассказала о том, что у Бориса был рак, а врачи отказались проводить ему операцию.

"У него был рак, его не хотели брать на операцию… В онкобольнице сказали, что не будут давать направление на операцию по стоме, потому что у него еще там обнаружили туберкулез", — рассказала Анастасия.

Консилиум врачей, по ее словам, на котором приняли решение об отказе в операции, был буквально вчера — 9 ноября.

[ + – ] гражданская супруга Бориса Павлова

В полиции прокомментировали, что сообщении о смерти Бориса Павлова им поступило от его гражданской жены. Признаков нападения или насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, на все вопросы будут отвечать эксперты.

Напомним, стало известно о гибели двоюродного брата мэра покойного Кривого Рога — Бориса Павлова. Мужчина, которому было около 50 лет, повесился у себя дома. Это уже второй брат ушедшего на тот свет чиновника Константина Павлова, который преждевременно погиб. Перед этим, 18 октября, в своей квартире нашли мертвым младшего родного брата мэра — Андрея Павлова. Предварительная причина смерти — злоупотребление алкоголем.