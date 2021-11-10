UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

"У него был рак": раскрыты детали смерти второго брата покойного мэра Кривого Рога (видео)

1102
смерть брата мэра Кривого Рога, суицид, жена Бориса Павлова
Жена погибшего двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога

Гражданская жена умершего Анастасия Тесленко рассказала, что перед тем, как повеситься, врачи отказали ее мужу в проведении операции на желудке.

Гражданская жена брата покойного мэра Кривого Рога Бориса Павлова, который совершил суицид у себя дома, рассказала подробнее о его смерти. Информацию распространил местный Telegram-канал Кривого Рога.

Женщина, которая представилась Анастасией Тесленко, рассказала о том, что у Бориса был рак, а врачи отказались проводить ему операцию.

"У него был рак, его не хотели брать на операцию… В онкобольнице сказали, что не будут давать направление на операцию по стоме, потому что у него еще там обнаружили туберкулез", — рассказала Анастасия.

Консилиум врачей, по ее словам, на котором приняли решение об отказе в операции, был буквально вчера — 9 ноября.

гражданская супруга Бориса Павлова

В полиции прокомментировали, что сообщении о смерти Бориса Павлова им поступило от его гражданской жены. Признаков нападения или насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, на все вопросы будут отвечать эксперты.

Напомним, стало известно о гибели двоюродного брата мэра покойного Кривого Рога — Бориса Павлова. Мужчина, которому было около 50 лет, повесился у себя дома. Это уже второй брат ушедшего на тот свет чиновника Константина Павлова, который преждевременно погиб. Перед этим, 18 октября, в своей квартире нашли мертвым младшего родного брата мэра — Андрея Павлова. Предварительная причина смерти — злоупотребление алкоголем.