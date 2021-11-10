"У нього був рак": розкрито деталі смерті другого брата покійного мера Кривого Рогу (відео)

Цивільна дружина померлого Анастасія Тесленко розповіла, що перед тим як повіситися, лікарі відмовили її чоловікові у проведенні операції на шлунку.

Цивільна дружина брата покійного мера Кривого Рогу Бориса Павлова, який скоїв суїцид у себе вдома, докладніше розповіла про його смерть. Інформацію розповсюдив місцевий Telegram-канал Кривого Рогу.

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Жінка, яка представилася Анастасією Тесленко, розповіла про те, що Борис мав рак, а лікарі відмовилися проводити йому операцію.

"У нього був рак, його не хотіли брати на операцію... В онколікарні сказали, що не даватимуть направлення на операцію за стомою, тому що в нього ще там виявили туберкульоз", — розповіла Анастасія.

Консиліум лікарів, за її словами, на якому ухвалили рішення про відмову в операції, був буквально вчора – 9 листопада.

[ + – ] Цивільна дружина Бориса Павлова

У поліції прокоментували, що повідомлення про смерть Бориса Павлова надійшло від його цивільної дружини. Ознак нападу чи насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, на всі питання відповідатимуть експерти.

Нагадаємо, стало відомо про загибель двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу — Бориса Павлова. Чоловік, якому було близько 50 років, повісився вдома. Це вже другий брат чиновника Костянтина Павлова, який пішов на той світ, передчасно загинувши. Перед цим, 18 жовтня, у своїй квартирі знайшли мертвим молодшого рідного брата мера – Андрія Павлова. Попередня причина смерті – зловживання алкоголем.