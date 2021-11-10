Избиение продюсера группы KAZKA: полиция задержала нападавшего

Обвиняемым оказался 36-летний уроженец Луганской области, который нанес артисту тяжелые телесные повреждения после словесной перепалки.

Киевская прокуратура объявила о подозрении мужчине, которого обвиняют в избиении продюсера и композитора группы KAZKA Николая Журавлева. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что 6 ноября в одном из жилых домов в Шевченковском районе Киева между Николаем Журавлевым и его соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт.

Словесная перепалка, по данным прокуратуры, переросла в драку, в ходе которой подозреваемый нанес удар в область правой височной области. В результате инцидента продюсер группы KAZKA получил открытую ЧМТ, ушиб головного мозга, а также компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Нападавшего задержали и предъявили подозрение по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения — ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании 36-летнему мужчине меры пресечения.

В полиции Киева сообщили, что нападавшим оказался 36-летний уроженец Луганской области. Правоохранители получили сообщение о том, что в многоквартирном доме на проспекте Победы произошла драка. Прибыв на место ЧП силовики задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении телесных повреждений артисту Николаю Журавлеву.

По словам врио начальника Шевченковского управления полиции, музыкант поднялся в квартиру соседей, которые вечером громко отдыхали, и попросил их вести себя тише. Между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Оппонент нанес музыканту тяжкие телесные повреждения, после чего он обратился за медицинской помощью. Кроме того, с заявлениями в полицию обратились еще несколько человек, которые также получили телесные повреждения во время конфликта", — добавил врио главы районного управления полиции.

В пресс-службе ведомства отметили, что по факту инцидента открыто три уголовных производства: два по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и одно по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Если вина подозреваемого будет доказана в суде — ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве избили продюсера и композитора группы KAZKA Николая Журавлева. По словам артиста, инцидент произошел в подъезде дома, где он проживает. В результате избиения, как рассказал сам Николай Журавлев, у него диагностировали перелом черепа и носа.

Позже появилась информация, что Николая Журавлева избили соседи по многоквартирному дому. Через месяц после избиения продюсеру группы KAZKA предстоит пройти операцию на черепе.