Побиття продюсера гурту KAZKA: поліція затримала нападника

Обвинуваченим виявився 36-річний уродженець Луганської області, який завдав артисту тяжких тілесних ушкоджень після суперечки.

Київська прокуратура оголосила про підозру чоловікові, якого звинувачують у побитті продюсера та композитора гурту KAZKA Миколи Журавльова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У ході досудового розслідування було встановлено, що 6 листопада в одному із житлових будинків у Шевченківському районі Києва між Миколою Журавльовим та його сусідом, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт.

Словесна суперечка, за даними прокуратури, переросла в бійку, у ході якої підозрюваний завдав удару в праву скроневу ділянку. Унаслідок інциденту продюсер групи KAZKA отримав відкриту ЧМТ, забій головного мозку, а також компресійний вдавлений перелом правої скроневої ділянки.

Нападника затримали та пред'явили підозру за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження — ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання 36-річному чоловікові запобіжного заходу.

У поліції Києва повідомили, що нападником виявився 36-річний уродженець Луганської області. Правоохоронці отримали повідомлення про те, що у багатоквартирному будинку на проспекті Перемоги сталася бійка. Прибувши на місце НП, силовики затримали 36-річного чоловіка, якого підозрюють у завданні тілесних ушкоджень артисту Миколі Журавльову.

За словами начальника Шевченківського управління поліції, музикант піднявся у квартиру сусідів, які ввечері голосно відпочивали, і попросив їх поводитися тихіше. Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку.

"Опонент завдав музиканту тяжких тілесних ушкоджень, після чого він звернувся за медичною допомогою. Крім того, із заявами до поліції звернулися ще кілька людей, які також отримали тілесні ушкодження під час конфлікту", — додав голова районного управління поліції.

У пресслужбі відомства зазначили, що за фактом інциденту відкрито три кримінальні провадження: два за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та одне за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Якщо вина підозрюваного буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві побили продюсера та композитора групи KAZKA Миколу Журавльова. За словами артиста, інцидент стався в під'їзді будинку, де він мешкає. Унаслідок побиття, як розповів сам Микола Журавльов, у нього діагностували перелом черепа та носа.

Пізніше з'явилася інформація, що Миколу Журавльова побили сусіди з багатоквартирного будинку. Через місяць після побиття в продюсера гурту KAZKA пройде операція на черепі.