Статистика коронавируса на 11 ноября: 24747 новых случаев COVID-19, 4778 госпитализаций
Наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Киеве и Днепропетровской области. За сутки умерло 652 пациента.
В среду, 10 ноября, в Украине подтвердились 24 747 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 1 550 детей и 462 медработника. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 4 778 человек, 652 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 24 747 человек;
- выздоровело — 18 896 человек;
- летальные случаи — 652;
- госпитализировано — 4 778 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 4 ноября — 5 497;
- 5 ноября — 5 057;
- 6 ноября — 5 652;
- 7 ноября — 3 532;
- 8 ноября — 2 967;
- 9 ноября — 5 696;
- 10 ноября — 4 778.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 140 505 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 67 341;
- методом ИФА — 18 168;
- экспресс-тесты на антиген — 54 996.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:
- Киев — 2 002 случая;
- Днепропетровская область — 1 999 случаев;
- Харьковская область — 1 550 случаев;
- Одесская область — 1 469 случаев;
- Ивано-Франковская область — 1 454 случая.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 155 519 человек;
- выздоровело — 2 572 738 человек;
- летальные случаи — 74 857;
- сделано ПЦР-тестов — 15 067 107.
За минувшие сутки в Украине вакцинировали 277 097 человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 147 344 пациента, прошли полный курс — 129 753. С начала кампании иммунизации одну дозу получили 11 844 728 человек, а две — 8 284 545. Всего сделано 20 129 273 прививок.
Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе с понедельника школьники останутся на дистанционном обучении.
Ранее Фокус писал, что по прогнозу аналитиков, к концу года от коронавирусной болезни может умереть до 92 тысяч украинцев.