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Статистика коронавируса на 11 ноября: 24747 новых случаев COVID-19, 4778 госпитализаций

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Коронавирус, Украина, статистика, 11 ноября
Фото: РБК-Украина | В Украине выявили почти 25 тысяч новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Киеве и Днепропетровской области. За сутки умерло 652 пациента.

В среду, 10 ноября, в Украине подтвердились 24 747 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 1 550 детей и 462 медработника. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 4 778 человек, 652 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 24 747 человек;
  • выздоровело — 18 896 человек;
  • летальные случаи — 652;
  • госпитализировано — 4 778 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 4 ноября — 5 497;
  • 5 ноября — 5 057;
  • 6 ноября — 5 652;
  • 7 ноября — 3 532;
  • 8 ноября — 2 967;
  • 9 ноября — 5 696;
  • 10 ноября — 4 778.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 140 505 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 67 341;
  • методом ИФА — 18 168;
  • экспресс-тесты на антиген — 54 996.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:

  • Киев — 2 002 случая;
  • Днепропетровская область — 1 999 случаев;
  • Харьковская область — 1 550 случаев;
  • Одесская область — 1 469 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 454 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 155 519 человек;
  • выздоровело — 2 572 738 человек;
  • летальные случаи — 74 857;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 067 107.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 277 097 человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 147 344 пациента, прошли полный курс — 129 753. С начала кампании иммунизации одну дозу получили 11 844 728 человек, а две — 8 284 545. Всего сделано 20 129 273 прививок.

Коронавирус, Украина, статистика, 11 ноября
Статистика коронавируса на 11 ноября

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе с понедельника школьники останутся на дистанционном обучении.

Ранее Фокус писал, что по прогнозу аналитиков, к концу года от коронавирусной болезни может умереть до 92 тысяч украинцев.