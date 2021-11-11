Статистика коронавируса на 11 ноября: 24747 новых случаев COVID-19, 4778 госпитализаций

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Киеве и Днепропетровской области. За сутки умерло 652 пациента.

В среду, 10 ноября, в Украине подтвердились 24 747 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились 1 550 детей и 462 медработника. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали 4 778 человек, 652 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 24 747 человек;

выздоровело — 18 896 человек;

летальные случаи — 652;

госпитализировано — 4 778 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

4 ноября — 5 497;

5 ноября — 5 057;

6 ноября — 5 652;

7 ноября — 3 532;

8 ноября — 2 967;

9 ноября — 5 696;

10 ноября — 4 778.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 140 505 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 67 341;

методом ИФА — 18 168;

экспресс-тесты на антиген — 54 996.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:

Киев — 2 002 случая;

Днепропетровская область — 1 999 случаев;

Харьковская область — 1 550 случаев;

Одесская область — 1 469 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 454 случая.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 155 519 человек;

выздоровело — 2 572 738 человек;

летальные случаи — 74 857;

сделано ПЦР-тестов — 15 067 107.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали 277 097 человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 147 344 пациента, прошли полный курс — 129 753. С начала кампании иммунизации одну дозу получили 11 844 728 человек, а две — 8 284 545. Всего сделано 20 129 273 прививок.

[ + – ] Статистика коронавируса на 11 ноября

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе с понедельника школьники останутся на дистанционном обучении.

Ранее Фокус писал, что по прогнозу аналитиков, к концу года от коронавирусной болезни может умереть до 92 тысяч украинцев.