Статистика коронавірусу на 11 листопада: 24 747 нових випадків COVID-19, 4778 госпіталізацій
Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили в Києві та Дніпропетровській області. За добу померло 652 пацієнти.
У середу, 10 листопада, в Україні підтвердилося 24 747 нових випадків коронавірусної хвороби. Із них заразилися 1 550 дітей і 462 медпрацівники. Про це в четвер, 11 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 4778 осіб, 652 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 24 747 осіб;
- видужало — 18 896 осіб;
- летальні випадки — 652;
- госпіталізовано – 4 778 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 4 листопада — 5497;
- 5 листопада — 5057;
- 6 листопада — 5652;
- 7 листопада — 3532;
- 8 листопада — 2967;
- 9 листопада — 5696;
- 10 листопада — 4778.
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 140 505 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 67 341;
- методом ІФА — 18 168;
- експрес-тести на антиген — 54 996.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Київ — 2 002 випадки;
- Дніпропетровська область — 1999 випадків;
- Харківська область – 1 550 випадків;
- Одеська область — 1469 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 454 випадки.
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 155 519 осіб;
- одужало — 2 572 738 осіб;
- летальні випадки — 74 857;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 067 107.
Минулої доби в Україні вакцинували 277 097 осіб. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 147 344 пацієнти, пройшли повний курс — 129 753. З початку кампанії імунізації одну дозу отримали 11 844 728 осіб, а дві — 8 284 545. Усього зроблено 20 129 273.
Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через погіршення ситуації з коронавірусом у місті з понеділка школярі залишаться на дистанційному навчанні.
Раніше Фокус писав, що, за прогнозом аналітиків, до кінця року від коронавірусної хвороби може померти до 92 тисяч українців.