Статистика коронавірусу на 11 листопада: 24 747 нових випадків COVID-19, 4778 госпіталізацій

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу виявили в Києві та Дніпропетровській області. За добу померло 652 пацієнти.

У середу, 10 листопада, в Україні підтвердилося 24 747 нових випадків коронавірусної хвороби. Із них заразилися 1 550 дітей і 462 медпрацівники. Про це в четвер, 11 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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Із COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували 4778 осіб, 652 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 24 747 осіб;

видужало — 18 896 осіб;

летальні випадки — 652;

госпіталізовано – 4 778 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

4 листопада — 5497;

5 листопада — 5057;

6 листопада — 5652;

7 листопада — 3532;

8 листопада — 2967;

9 листопада — 5696;

10 листопада — 4778.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 140 505 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 67 341;

методом ІФА — 18 168;

експрес-тести на антиген — 54 996.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Київ — 2 002 випадки;

Дніпропетровська область — 1999 випадків;

Харківська область – 1 550 випадків;

Одеська область — 1469 випадків;

Івано-Франківська область – 1 454 випадки.

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 155 519 осіб;

одужало — 2 572 738 осіб;

летальні випадки — 74 857;

зроблено ПЛР-тестів — 15 067 107.

Минулої доби в Україні вакцинували 277 097 осіб. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 147 344 пацієнти, пройшли повний курс — 129 753. З початку кампанії імунізації одну дозу отримали 11 844 728 осіб, а дві — 8 284 545. Усього зроблено 20 129 273.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 11 листопада

Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через погіршення ситуації з коронавірусом у місті з понеділка школярі залишаться на дистанційному навчанні.

Раніше Фокус писав, що, за прогнозом аналітиків, до кінця року від коронавірусної хвороби може померти до 92 тисяч українців.