Один из фильмов с участием Зеленского оказался под запретом в Украине, — Госкино

В этой ленте вместе с президентом играл российский комик Юрий Гальцев, включенный в список лиц, представляющий угрозу нацбезопасности Украины.

Государственное агентство по вопросам кино в 2015 году запретило показывать в кинотеатрах фильм российско-украинского производства "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства.

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Так, Госкино не выдавало прокатное удостоверение этому фильму, впервые вышедшему на экраны в 2012 году, ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года.

Тогда же один российский актер и комик Юрий Гальцев, сыгравший в этой ленте эпизодическую роль, был включен министерством культуры в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины — на основании этого показ "Ржевского против Наполеона" был запрещен на территории страны, сообщило агентство.

Ранее Юрий Гальцев заявлял, что ему "ни тепло ни холодно" от запрета фильмов с его участием в Украине. Также известно, что комик незаконно посещал оккупированный Россией Крымский полуостров.

[ + – ] Ответ Госкино на запрос журналистов

Известно, что Зеленский не только сыграл роль Наполеона в этом фильме, но и спродюсировал его совместно с действующим советником главы государства Сергеем Шефиром, а также Борисом Шефиром и Андреем Яковлевым, которые работали с президентом в "Студии Квартал 95".

Фильм получил негативную оценку пользователей профильного сайта IMDb — 2,7 звезд из 10. Общие кассовые сборы ленты составили более $10,3 миллионов при бюджете в $8,5 миллионов.

"Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. Не пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, чтобы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!!! В смысле – переодетый мужчина! И такой мужчина есть — поручик Ржевский…", — говорится в описании фильма на российском сайте "Кинопоиск".

Напомним, ранее в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности был включен другой российский комик, Максим Галкин.

А до этого Минкульт по ошибке внес в свой список украинского актера, звезду сериала "Крепостная" Валентина Томусяка.