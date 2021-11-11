Один из фильмов с участием Зеленского оказался под запретом в Украине, — Госкино
В этой ленте вместе с президентом играл российский комик Юрий Гальцев, включенный в список лиц, представляющий угрозу нацбезопасности Украины.
Государственное агентство по вопросам кино в 2015 году запретило показывать в кинотеатрах фильм российско-украинского производства "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства.
Так, Госкино не выдавало прокатное удостоверение этому фильму, впервые вышедшему на экраны в 2012 году, ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года.
Тогда же один российский актер и комик Юрий Гальцев, сыгравший в этой ленте эпизодическую роль, был включен министерством культуры в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины — на основании этого показ "Ржевского против Наполеона" был запрещен на территории страны, сообщило агентство.
Ранее Юрий Гальцев заявлял, что ему "ни тепло ни холодно" от запрета фильмов с его участием в Украине. Также известно, что комик незаконно посещал оккупированный Россией Крымский полуостров.
Известно, что Зеленский не только сыграл роль Наполеона в этом фильме, но и спродюсировал его совместно с действующим советником главы государства Сергеем Шефиром, а также Борисом Шефиром и Андреем Яковлевым, которые работали с президентом в "Студии Квартал 95".
Фильм получил негативную оценку пользователей профильного сайта IMDb — 2,7 звезд из 10. Общие кассовые сборы ленты составили более $10,3 миллионов при бюджете в $8,5 миллионов.
"Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял мировую войну. Не пропуская ни одной юбки, он оказывается со своей армией у ворот Первопрестольной. Русские полководцы решают внедрить к нему неприступную красавицу, la femme fatal, чтобы отвлечь узурпатора от захватнической деятельности. Только какая настоящая женщина устоит перед обаянием этого великого бабника? Ненастоящая!!! В смысле – переодетый мужчина! И такой мужчина есть — поручик Ржевский…", — говорится в описании фильма на российском сайте "Кинопоиск".
Напомним, ранее в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности был включен другой российский комик, Максим Галкин.
А до этого Минкульт по ошибке внес в свой список украинского актера, звезду сериала "Крепостная" Валентина Томусяка.