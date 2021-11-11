Один із фільмів за участю Зеленського опинився під забороною в Україні, — Держкіно

У цій стрічці разом із президентом грав російський комік Юрій Гальцев, включений до списку осіб, який становить загрозу нацбезпеці України.

Державне агентство з питань кіно у 2015 році заборонило показувати в кінотеатрах фільм російсько-українського виробництва "Ржевський проти Наполеона", у якому одну з головних ролей зіграв президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь відомства.

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Так, Держкіно не видавало прокатне посвідчення цьому фільму, який уперше вийшов на екрани у 2012 році, жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року.

Тоді ж одного російського актора та коміка Юрія Гальцева, який зіграв у цій стрічці епізодичну роль, було включено міністерством культури до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, — на підставі цього показ "Ржевського проти Наполеона" було заборонено на території країни, повідомило агентство.

Раніше Юрій Гальцев заявляв, що йому "ні тепло, ні холодно" від заборони фільмів за його участю в Україні. Також відомо, що комік незаконно відвідував окупований Росією Кримський острів.

[ + – ] Відповідь Держкіно на запит журналістів

Відомо, що Зеленський не лише зіграв роль Наполеона в цьому фільмі, а й спродюсував його спільно з радником глави держави Сергієм Шефіром, а також Борисом Шефіром і Андрієм Яковлєвим, які працювали з президентом у "Студії Квартал 95".

Фільм отримав негативну оцінку користувачів профільного сайту IMDb — 2,7 зірок із 10. Загальні касові збори стрічки склали понад $10,3 мільйона при бюджеті $8,5 мільйона.

Щоб розвіяти нудьгу, Наполеон Бонапарт затіяв світову війну. Не пропускаючи жодної спідниці, він виявляється зі своєю армією біля воріт Першопрестольної. Російські полководці вирішують впровадити до нього неприступну красуню, la femme fatal, щоб відволікти узурпатора від загарбницької діяльності. Тільки яка справжня жінка встоїть перед чарівністю цього великого бабія? Несправжня!!! У сенсі — переодягнений чоловік! І такий чоловік є — поручик Ржевський..." — йдеться в описі фільму на російському сайті "Кинопоиск".

Нагадаємо, раніше до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці, був включений інший російський комік, Максим Галкін.

А до цього Мінкульт помилково вніс до свого списку українського актора, зірку серіалу "Кріпосна" Валентина Томусяка.