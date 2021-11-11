Facebook заблокировал гимн Украины за нарушение авторских прав

Композиция в исполнении Александра Пономарева была приглушена соцсетью на трансляции заседания Немишаевского сельского совета. Артист уже отреагировал на инцидент.

Алгоритм социальной сети Facebook блокирует воспроизведение государственного гимна Украины на видео из-за нарушения авторских прав. Внимание на это обратил портал "360 Новини".

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Так, на странице издания в соцсети опубликована запись видеотрансляции заседания Немишаевского сельского совета (Киевская область), в начале и конце которой депутатами исполняется гимн.

Однако журналисты получили предупреждение от Facebook о том, что часть аудиодорожки на трансляции была выключена "примерно на 99 территориях", так как она может нарушать авторские права. Речь идет о записи гимна Украины в исполнении народного артиста Александра Пономарева.

[ + – ] Скриншот предупреждения от Facebook

"Соответствующий "бан" на 1 минуту и 41 секунду получила наша трансляция", — говорится в посте.

В музыкальном издательстве Best Music, которое занимается размещением композиций на различных платформах, объяснили журналистам проекта Pavlovsky News, что музыкант, который занимался созданием фонограммы для украинского певца, мог добавить туда "новые ноты звучания, инструменты и сделал новую аранжировку", в связи с чем композиция теперь защищается авторским правом и принадлежит Пономареву.

[ + – ] Гимн в исполнении Александра Пономарева

Через некоторое время сам артист отреагировал на этот инцидент. В комментариях на странице журналиста, который связывался с Best Music, Пономарев пообещал разобраться с проблемой. Помимо этого он обвинил автора публикации в "распространении дезинформации".

"Я не имею авторских прав на это произведение, но имею смежные права (а не авторские, — ред.) на фонограмму которую сам изготовил и исполнил! По ситуации с блокировкой в Фб разберусь!" — написал певец.

Разница между авторскими и смежными правами на композицию заключаются в том, что в первом случае их обладателями могут быть композитор, автор стихов и аранжировщик, а во втором — музыкант, исполняющий композицию, певец, исполняющий текст песни и изготовитель фонограммы. При этом право получать деньги за композицию, например, за ее прослушивания на различных стриминговых платформах (Apple Music, Spotify и др.), могут обладатели как авторских так и смежных прав.

Напомним, в прошлом году из-за исполнения песни группы "Бумбокс" на концерте ко Дню Независимости представитель артистов раскритиковал власти за нарушение авторских прав, так как согласие на использование композиций музыканты не давали.

Ранее Фокус писал о том, как на Facebook было заблокировано видео, на котором члены Львовской академической мужской хоровой капеллы "Дударик" исполняют песню "Батько наш Бандера".