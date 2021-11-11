Facebook заблокував гімн України за порушення авторських прав

Композицію у виконанні Олександра Пономарьова було приглушено соцмережею на трансляції засідання Немишаївської сільської ради. Артист уже відреагував на інцидент.

Алгоритм соціальної мережі Facebook блокує відтворення державного гімну України на відео через порушення авторських прав. Увагу на це звернув портал "360 Новини".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Так, на сторінці видання в соцмережі опубліковано запис відеотрансляції засідання Немишаївської сільської ради (Київська область), на початку та наприкінці якої депутатами виконується гімн.

Проте журналісти отримали попередження від Facebook про те, що частину аудіодоріжки на трансляції було вимкнено "приблизно на 99 територіях", оскільки вона може порушувати авторські права. Йдеться про запис гімну України у виконанні народного артиста Олександра Пономарьова.

[ + – ] Скріншот попередження від Facebook

"Відповідний "бан" на 1 хвилину та 41 секунду отримала наша трансляція", — йдеться в пості.

У музичному видавництві Best Music, яке займається розміщенням композицій на різних платформах, пояснили журналістам проекту Pavlovsky News, що музикант, який займався створенням фонограми для українського співака, міг додати туди "нові ноти звучання, інструменти та зробив нове аранжування", у зв'язку з чим композиція тепер захищається авторським правом і належить Пономарьову.

[ + – ] Гімн у виконанні Олександра Пономарьова

За деякий час сам артист відреагував на цей інцидент. У коментарях на сторінці журналіста, який пов'язувався із Best Music, Пономарьов пообіцяв розібратися із проблемою. Крім цього, він звинуватив автора публікації в "поширенні дезінформації".

"Я не маю авторських прав на цей твір, але маю суміжні права (а не авторські, — ред.) на фонограму, яку сам виготовив і виконав! За ситуацією з блокуванням у Фб розберуся!" — написав співак.

Різниця між авторськими та суміжними правами на композицію полягає у тому, що в першому випадку їхніми володарями можуть бути композитор, автор віршів і аранжувальник, а в другому — музикант, який виконує композицію, співак, який виконує текст пісні та виробник фонограми. При цьому право отримувати гроші за композицію, наприклад, за її прослуховування на різних стрімінгових платформах (Apple Music, Spotify та ін.) можуть володарі як авторських, так і суміжних прав.

Нагадаємо, минулого року через виконання пісні гурту "Бумбокс" на концерті до Дня Незалежності представник артистів розкритикував владу за порушення авторських прав, оскільки згоди на використання композицій музиканти не давали.

Раніше Фокус писав про те, як на Facebook було заблоковано відео, на якому члени Львівської академічної чоловічої хорової капели "Дударик" виконують пісню "Батько наш Бандера".