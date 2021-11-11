Наезд на детей в Харькове: полиция проверяет виновника ДТП на наличие наркотиков (видео)
Владелец внедорожника ранее уже привлекался к ответственности по статье за незаконное производство или хранение наркотических средств.
Водитель Land Cruiser, устроивший ДТП в Харькове на пешеходном переходе, проходит тест на наличие наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.
По его словам, виновника аварии, который сбил пешеходов на переходе, уже задержали.
Денис Монастырский также отметил, что водителя Land Cruiser, который устроил сегодня ДТП в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, подозревают в употреблении наркотических или психотропных веществ.
Виновник аварии, как утверждает глава МВД, ранее уже привлекался к ответственности по статье 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство или хранение наркотических средств, однако производство год назад было закрыто и дело не дошло до суда.
Дети, пострадавшие в результате наезда на пешеходном переходе, остались живы и были госпитализированы.
Спикер полиции Харьковской области Елена Баранник подтвердила, что на место ДТП в Харькове оперативно прибыли следователи, а пострадавших детей забрала скорая помощь.
По ее словам, пока нет точной информации, находился ли водитель Land Cruiser в момент аварии под действием наркотических или психотропных веществ.
Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта в комментарии журналистам Суспільного уточнил, что в результате ДТП в Харькове пострадали 13-летние мальчик и девочка. В результате наезда дети получили незначительные ушибы и их жизни ничего не угрожает.
Ранее Фокус сообщал, что в Харькове произошло ДТП на пешеходном переходе. Внедорожник Land Cruiser совершил наезд на людей, которые переходили дорогу по переходу. В результате ДТП в Харькове пострадали двое детей.
Также Фокус рассказывал, что 16-летний подросток устроил смертельное ДТП в Харькове. Водитель Infiniti Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости влетел в Chevrolet Aveo. От удара 58-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.