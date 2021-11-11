Наезд на детей в Харькове: полиция проверяет виновника ДТП на наличие наркотиков (видео)

Владелец внедорожника ранее уже привлекался к ответственности по статье за незаконное производство или хранение наркотических средств.

Водитель Land Cruiser, устроивший ДТП в Харькове на пешеходном переходе, проходит тест на наличие наркотиков. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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По его словам, виновника аварии, который сбил пешеходов на переходе, уже задержали.

Денис Монастырский также отметил, что водителя Land Cruiser, который устроил сегодня ДТП в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, подозревают в употреблении наркотических или психотропных веществ.

Виновник аварии, как утверждает глава МВД, ранее уже привлекался к ответственности по статье 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство или хранение наркотических средств, однако производство год назад было закрыто и дело не дошло до суда.

Дети, пострадавшие в результате наезда на пешеходном переходе, остались живы и были госпитализированы.

[ + – ] ДТП в Харькове сегодня

Спикер полиции Харьковской области Елена Баранник подтвердила, что на место ДТП в Харькове оперативно прибыли следователи, а пострадавших детей забрала скорая помощь.

По ее словам, пока нет точной информации, находился ли водитель Land Cruiser в момент аварии под действием наркотических или психотропных веществ.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта в комментарии журналистам Суспільного уточнил, что в результате ДТП в Харькове пострадали 13-летние мальчик и девочка. В результате наезда дети получили незначительные ушибы и их жизни ничего не угрожает.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове произошло ДТП на пешеходном переходе. Внедорожник Land Cruiser совершил наезд на людей, которые переходили дорогу по переходу. В результате ДТП в Харькове пострадали двое детей.

Также Фокус рассказывал, что 16-летний подросток устроил смертельное ДТП в Харькове. Водитель Infiniti Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости влетел в Chevrolet Aveo. От удара 58-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП.