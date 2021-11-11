Наїзд на дітей у Харкові: поліція перевіряє винуватця ДТП на наявність наркотиків (відео)

Власник позашляховика раніше вже притягувався до відповідальності за статтею за незаконне виробництво чи зберігання наркотичних засобів.

Водій Land Cruiser, який влаштував ДТП у Харкові на пішохідному переході, проходить тест на наявність наркотиків. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, винуватця аварії, який збив пішоходів на переході, уже затримали.

Денис Монастирський також зазначив, що водія Land Cruiser, який влаштував сьогодні ДТП у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, підозрюють у вживанні наркотичних чи психотропних речовин.

Винуватець аварії, як стверджує глава МВС, раніше вже притягувався до відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення чи зберігання наркотичних засобів, проте провадження рік тому було закрито і справа не дійшла до суду.

Діти, які постраждали внаслідок наїзду на пішохідному переході, залишилися живими, їх госпіталізували.

[ + – ] ДТП у Харкові сьогодні

Речник поліції Харківської області Олена Баранник підтвердила, що на місце ДТП у Харкові оперативно прибули слідчі, а постраждалих дітей забрала швидка допомога.

За її словами, поки що немає точної інформації, чи перебував водій Land Cruiser у момент аварії під дією наркотичних чи психотропних речовин.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта в коментарі журналістам Суспільного уточнив, що внаслідок ДТП у Харкові постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Внаслідок наїзду діти отримали незначні забиття і їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Позашляховик Land Cruiser здійснив наїзд на людей, які переходили дорогу переходом. Внаслідок ДТП у Харкові постраждали двоє дітей.

Також Фокус розповідав, що 16-річний підліток влаштував смертельну ДТП у Харкові. Водій Infiniti Микола Харківський проігнорував червоний сигнал світлофора та на великій швидкості влетів у Chevrolet Aveo. Від удару 58-річний водій легковика помер на місці ДТП.