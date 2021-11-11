Наїзд на дітей у Харкові: поліція перевіряє винуватця ДТП на наявність наркотиків (відео)
Власник позашляховика раніше вже притягувався до відповідальності за статтею за незаконне виробництво чи зберігання наркотичних засобів.
Водій Land Cruiser, який влаштував ДТП у Харкові на пішохідному переході, проходить тест на наявність наркотиків. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.
За його словами, винуватця аварії, який збив пішоходів на переході, уже затримали.
Денис Монастирський також зазначив, що водія Land Cruiser, який влаштував сьогодні ДТП у Харкові на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської, підозрюють у вживанні наркотичних чи психотропних речовин.
Винуватець аварії, як стверджує глава МВС, раніше вже притягувався до відповідальності за статтею 309 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення чи зберігання наркотичних засобів, проте провадження рік тому було закрито і справа не дійшла до суду.
Діти, які постраждали внаслідок наїзду на пішохідному переході, залишилися живими, їх госпіталізували.
Речник поліції Харківської області Олена Баранник підтвердила, що на місце ДТП у Харкові оперативно прибули слідчі, а постраждалих дітей забрала швидка допомога.
За її словами, поки що немає точної інформації, чи перебував водій Land Cruiser у момент аварії під дією наркотичних чи психотропних речовин.
Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофи Віктор Забашта в коментарі журналістам Суспільного уточнив, що внаслідок ДТП у Харкові постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Внаслідок наїзду діти отримали незначні забиття і їхньому життю нічого не загрожує.
Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові сталася ДТП на пішохідному переході. Позашляховик Land Cruiser здійснив наїзд на людей, які переходили дорогу переходом. Внаслідок ДТП у Харкові постраждали двоє дітей.
Також Фокус розповідав, що 16-річний підліток влаштував смертельну ДТП у Харкові. Водій Infiniti Микола Харківський проігнорував червоний сигнал світлофора та на великій швидкості влетів у Chevrolet Aveo. Від удару 58-річний водій легковика помер на місці ДТП.