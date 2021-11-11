Виновник ДТП в Харькове перед аварией забирал "закладку" и нарушал ПДД, — СМИ (видео)

Очевидцы засняли, как водитель внедорожника что-то искал возле бордюра, а позже положил находку в карман и уехал в неизвестном направлении.

Виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове засняли, как до аварии он "снимал закладку" в одном из районов города. Об этом информирует местный Telegram-канал "Харьков Life".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Очевидцы засняли на видео, как водитель автомобиля Land Cruiser, который сбил пешеходов на переходе, что-то искал на улице Тобольского в Харькове. Авторы предположили, что мужчина забирал "закладку" с наркотическим веществом.

На видеоролике видно, как мужчина сперва метушился и оглядывался по сторонам, а потом пошел за припаркованный автомобиль. Дальше водитель Land Cruiser присел за другим авто, в течение нескольких секунд что-то искал возле бордюра, позже положил найденный предмет в карман и уехал на внедорожнике с улицы Тобольского.

"Нам прислали видео, как водитель крузака, который сбил детей, ищет закладку", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Виновник ДТП на проспекте Науки в Харькове забирает закладку

Также Telegram-канал "Харьков 1564" опубликовал другое видео с водителем Land Cruiser, который устроил ДТП на проспекте Науки в Харькове. На ролике видно, как за час до аварии мужчина грубо нарушал ПДД. Автор видео сразу же проинформировал полицейских о нарушении правил дорожного движения. Номера автомобиля совпали с внедорожником, который совершил наезд на пешеходов на проспекте Науки.

[ + – ] Виновник ДТП на проспекте Науки в Харькове нарушает ПДД за час до аварии

По данным полиции, за рулем автомобиля Land Cruiser находился 34-летний мужчина. В мае 2021 года его приговорили к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год. По факту ДТП в Харькове открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса. Если вина водителя будет доказана — ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Закладка — тайник с наркотическим веществом, который изготовлен сбытчиком либо посредником для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

Ранее Фокус сообщал про ДТП на проспекте Науки в Харькове. Водитель Land Cruiser совершил наезд на пешеходом на переходе. В результате ДТП пострадали 13-летние дети, которых с травмами госпитализировали.

Позже Фокус рассказывал, что полиция задержала виновника ДТП на проспекте Науки в Харькове. Водителя внедорожника заподозрили в употреблении наркотических или психотропных веществ, и направили на прохождение экспертизы.