Винуватець ДТП у Харкові перед аварією забирав "закладку" та порушував ПДР, — ЗМІ (відео)

Очевидці зняли, як водій позашляховика щось шукав біля бордюру, а згодом поклав знахідку до кишені та поїхав у невідомому напрямку.

Винуватця ДТП на проспекті Науки у Харкові зняли, як до аварії він "знімав закладку" в одному з районів міста. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Харків Life".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Очевидці зняли на відео, як водій автомобіля Land Cruiser, який збив пішоходів на переході, шукав щось на вулиці Тобольського в Харкові. Автори припустили, що чоловік забирав "закладку" з наркотичною речовиною.

На відеоролику видно, як чоловік спершу метушився й оглядався на всі боки, а потім пішов за припаркований автомобіль. Далі водій Land Cruiser присів за іншим авто, упродовж кількох секунд щось шукав біля бордюру, пізніше поклав знайдений предмет у кишеню та поїхав на позашляховику з вулиці Тобольського.

"Нам надіслали відео, як водій крузака, який збив дітей, шукає закладку", — йдеться в підписі до відеоролика.

[ + – ] Винуватець ДТП на проспекті Науки в Харкові забирає закладку

Також Telegram-канал "Харків 1564" опублікував інше відео з водієм Land Cruiser, який влаштував ДТП на проспекті Науки в Харкові. На ролику видно, як за годину до аварії чоловік грубо порушував правила дорожнього руху. Автор відео відразу поінформував поліцейських про порушення правил дорожнього руху. Номери автомобіля збіглися із позашляховиком, який скоїв наїзд на пішоходів на проспекті Науки.

[ + – ] Винуватець ДТП на проспекті Науки в Харкові порушує правила дорожнього руху за годину до аварії

За даними поліції, за кермом автомобіля Land Cruiser перебував 34-річний чоловік. У травні 2021 року його засудили на три роки позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік. За фактом ДТП у Харкові відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Якщо провину водія буде доведено, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Закладка — схованка з наркотичною речовиною, яка виготовлена збувачем або посередником для подальшого збуту безконтактним способом.

Раніше Фокус повідомляв про ДТП на проспекті Науки в Харкові. Водій Land Cruiser скоїв наїзд на пішоходів на переході. Унаслідок ДТП постраждали 13-річні діти, яких із травмами госпіталізували.

Пізніше Фокус розповідав, що поліція затримала винуватця ДТП на проспекті Науки в Харкові. Водія позашляховика запідозрили у вживанні наркотичних чи психотропних речовин та направили на проходження експертизи.