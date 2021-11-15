Вакцина для детей. Начнет ли Украина вслед за США прививать детей возрастом от пяти лет

Испытание препарата среди детей от пяти до 11 лет — часть большого исследования компаний Pfizer-BioNTech, в котором также принимают участие дети возрастом от шести месяцев до двух лет и от двух до пяти лет. К концу года ученые обещают предоставить результаты и по этим возрастным категориям.

В начале ноября Центры по контролю и профилактике заболевания США (CDC) одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет препаратом Pfizer-BioNTech. Предполагается, что вакцинация этой возрастной группы снизит распространение болезни в США на 8% в период с ноября по март 2022 года. Такое решение CDC приняли после рекомендации Совещательного комитета Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) на основании результатов исследования вакцины Pfizer.

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В сентябре фармацевтическая компания опубликовала отчет об испытаниях, в которых участвовали 2268 детей, получивших две дозы вакцины с интервалом в 21 день. Медики использовали дозировку препарата в три раза меньше, чем для людей возрастом от 12 лет. Как отмечается в исследовании, дозировка зависит не от веса человека, а от возраста. Результаты продемонстрировали сильный иммунный ответ этой возрастной группы через месяц после введения второй дозы, эффективность вакцины составила 90,7%.

Испытание препарата среди детей от пяти до 11 лет — часть большого исследования компаний Pfizer-BioNTech, в котором также принимают участие дети возрастом от шести месяцев до двух лет и от двух до пяти лет. К концу года ученые обещают предоставить результаты и по этим возрастным категориям.

COVID-19: заражение без разбора

По данным CDC, в США около 2 млн детей в возрасте 5–11 лет заразились COVID-19. Несмотря на то что зачастую дети легче переносят коронавирус, чем взрослые, заражение может привести к госпитализации, смерти и долгосрочным осложнениям, при которых симптомы коронавируса могут сохраняться в течение нескольких месяцев. В США с конца июня и до середины августа текущего года в пять раз увеличилось количество госпитализаций среди детей и подростков из-за распространения варианта вируса "Дельта".

Куба — первая в мире страна, начавшая вакцинировать детей возрастом от двух лет

"Вместе с наукой мы сделали еще один важный шаг вперед в борьбе нашей страны с вирусом, вызывающим COVID-19, — заявила Рошель Валенски, директор CDC. — Мы знаем, что миллионы родителей хотят вакцинировать своих детей, и, приняв это решение, мы рекомендовали ввести вакцину от COVID-19 примерно 28 млн детей".

[ + – ] В США около 2 млн детей в возрасте 5–11 лет заразились COVID-19 Фото: pexels.com

Получив одобрение на вакцинацию детей от пяти лет, в Pfizer-BioNTech ожидают подобного решения и от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Однако здесь может возникнуть заминка, так как некоторые европейские эксперты настороженно относятся к вакцинации детей. К примеру, Томас Мертенс, глава экспертного совета Германии по вакцинации, заявил, что необходимо тщательно учитывать как ожидаемые позитивные эффекты, так и возможные риски. Судя по всему, в Германии не спешат прививать детей младшего возраста, ведь, по словам Мертенса, в США заболеваемость этой возрастной группы намного выше, чем в Европе.

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Первой в мире страной, начавшей вакцинировать детей возрастом от двух лет, стала Куба. Еще в сентябре, завершив клинические испытания своих вакцин Abdala и Soberana, кубинские власти начали кампанию по иммунизации молодых граждан. В октябре решение вакцинировать детей от трех лет принял Китай, тогда же министерство здравоохранения Аргентины разрешило прививать детей возрастом от трех лет китайским препаратом Sinopharm.

Вакцинация детей: Украина подождет

С начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали более чем у 150 тыс. детей, некоторые болели тяжело. На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице от коронавируса умер восьмилетний мальчик. Но говорить о вакцинации украинских детей преждевременно.

"Не думаю, что этот вопрос рассмотрят в этом году, сейчас наша стратегия — вакцинация групп риска, — поясняет Фокусу Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины. — В то же время, если мы получим информацию об эффективности вакцины и о ее потенциальной пользе для определенных возрастных групп, то можем ее рекомендовать. Сейчас рекомендована вакцинация детей от 12 до 18 лет преимущественно по гуманитарным причинам [например, прививают подростков, которые едут в некоторые страны ЕС] или для тех, кто имеет тяжелое соматическое заболевание. Для детей возрастом до 12 лет вакцинация пока не рассматривается".

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Эпидемиолог Катерина Сояк считает, что в вакцинации детей от пяти лет нет ничего негативного. Если эти меры покажут отличные результаты в других странах, их можно смело применять в Украине.

"В больнице "Охматдет" мы постоянно сталкиваемся с заболеванием COVID-19 у детей, плюс они имеют сопутствующие заболевания, свои основные диагнозы, от которых лечатся, поэтому коронавирус усложняет работу врачам и жизнь — маленьким пациентам", — говорит Сояк.

Впрочем, по мнению Василия Животенюка, регионального координатора вакцинации в Киеве, сейчас неподходящее время начинать кампанию по вакцинации детей младшего возраста.

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"Главная задача — вакцинировать взрослых. Мы начинаем набирать хорошие темпы — 35–40 тыс. человек в день [в Киеве]. Только вот врачам это дорого обходится: они валятся с ног от усталости, дома почти не бывают. Чтобы переходить на новый уровень вакцинации, стоит хотя бы завершить начатый", — считает Животенюк.

Иммунолог Борис Донской описывает необходимость вакцинации детей метафорично, сравнивая ее с защитным шлемом. "Надевать шлем, когда садишься на велосипед, очень логично. Надевать его, когда идешь по улице, уже не столь логично, а надевать, когда ложишься спать, вообще нерационально. Для Украины начинать сейчас прививать детей от пяти лет — все равно что надевать шлем, когда ложишься спать", — уверен Донской.

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По словам иммунолога, США уже достигли хороших показателей вакцинации [по данным CDC, полностью вакцинировано более 57% американцев], поэтому страна может себе позволить поиски новых решений для улучшения ситуации. Борис Донской считает, что Украина до этого этапа дойдет, когда от COVID-19 привьется 70–80% взрослого населения, но опасается, что этого не случится никогда.