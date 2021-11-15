Вакцини для дітей. Чи почне Україна слідом за США щеплювати дітей віком від п'яти років

Випробування препарату серед дітей від п'яти до 11 років — частина великого дослідження компаній Pfizer-BioNTech, в якому також беруть участь діти віком від шести місяців до двох років та від двох до п'яти років. До кінця року вчені обіцяють надати результати і за цими віковими категоріями.

На початку листопада Центри з контролю та профілактики захворювання США (CDC) схвалили вакцинацію від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років препаратом Pfizer-BioNTech. Передбачається, що вакцинація цієї вікової групи знизить поширення хвороби у США на 8% у період з листопада до березня 2022 року. Таке рішення CDC ухвалили після рекомендації Дорадчого комітету Управління з питань якості продовольства та медикаментів (FDA) на підставі результатів дослідження вакцини Pfizer.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У вересні фармацевтична компанія опублікувала звіт про випробування, в яких брали участь 2268 дітей, які отримали дві дози вакцини з інтервалом 21 день. Медики використовували дозу препарату втричі менше, ніж для людей віком від 12 років. Як наголошується у дослідженні, дозування залежить не від ваги людини, а від віку. Результати продемонстрували сильну імунну відповідь цієї вікової групи через місяць після введення другої дози, ефективність вакцини становила 90,7%.

Випробування препарату серед дітей від п'яти до 11 років — частина великого дослідження компаній Pfizer-BioNTech, в якому також беруть участь діти віком від шести місяців до двох років та від двох до п'яти років. До кінця року вчені обіцяють надати результати і за цими віковими категоріями.

COVID-19: зараження без розбору

За даними CDC, у США близько 2 млн. дітей віком 5–11 років заразилися COVID-19. Незважаючи на те, що часто діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі, зараження може призвести до госпіталізації, смерті та довгострокових ускладнень, через які симптоми коронавірусу можуть зберігатися протягом декількох місяців. У США з кінця червня і до середини серпня поточного року вп'ятеро збільшилася кількість госпіталізацій серед дітей та підлітків через поширення варіанту вірусу "Дельта".

Куба — перша у світі країна, яка почала вакцинувати дітей віком від двох років

"Разом з наукою ми зробили ще один важливий крок уперед у боротьбі нашої країни з вірусом, що викликає COVID-19, — заявила Рошель Валенскі, директорка CDC. — Ми знаємо, що мільйони батьків хочуть вакцинувати своїх дітей, і, ухваливши це рішення, ми рекомендували запровадити вакцину від COVID-19 приблизно 28 млн дітей”.

Отримавши схвалення на вакцинацію дітей від п'яти років, у Pfizer-BioNTech очікують такого рішення і від Європейського агентства лікарських засобів (EMA). Однак тут може виникнути затримка, оскільки деякі європейські експерти насторожено ставляться до вакцинації дітей. Наприклад, Томас Мертенс, голова експертної ради Німеччини з вакцинації, заявив, що необхідно ретельно враховувати як очікувані позитивні ефекти, так і можливі ризики. Зважаючи на все, у Німеччині не поспішають щеплювати дітей молодшого віку, адже, за словами Мертенса, у США захворюваність цієї вікової групи набагато вища, ніж у Європі.

Важливо

Вагітніти можна, інсульту не буде. Експертка розвінчала топ-8 міфів про щеплення від COVID-19

Першою у світі країною, яка почала вакцинувати дітей віком від двох років, стала Куба. Ще у вересні, завершивши клінічні випробування своїх вакцин Abdala і Soberana, кубинська влада розпочала кампанію з імунізації молодих громадян. У жовтні рішення вакцинувати дітей від трьох років ухвалив Китай, тоді ж міністерство охорони здоров'я Аргентини дозволило щеплювати дітей віком від трьох років китайським препаратом Sinopharm.

Вакцинація дітей: Україна зачекає

З початку епідемії в Україні COVID-19 діагностували у понад 150 тис. дітей, деякі хворіли важко. Днями мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці від коронавірусу помер восьмирічний хлопчик. Але говорити про вакцинацію українських дітей передчасно.

"Не думаю, що це питання розглянуть цього року, зараз наша стратегія — вакцинація груп ризику, — пояснює Фокусу Ігор Кузін, головний санітарний лікар України. — Водночас, якщо ми отримаємо інформацію про ефективність вакцини та її потенційну користь для рекомендовано вакцинацію дітей віком від 12 до 18 років переважно з гуманітарних причин [наприклад, щеплюють підлітків, які їдуть до деяких країн ЄС] або для тих, хто має тяжке соматичне захворювання. Для дітей віком до 12 років років вакцинація поки що не розглядається".

У США вп'ятеро збільшилася кількість госпіталізацій серед дітей та підлітків через поширення вірусу "Дельта"

Епідеміологиня Катерина Сояк вважає, що у вакцинації дітей віком від п'яти років немає нічого негативного. Якщо ці заходи покажуть чудові результати в інших країнах, їх можна сміливо застосовувати в Україні.

"У лікарні "Охматдит" ми постійно стикаємося із захворюванням COVID-19 у дітей, плюс вони мають супутні захворювання, свої основні діагнози, від яких лікуються, тому коронавірус ускладнює роботу лікарям і життя — маленьким пацієнтам", — каже Сояк.

Втім, на думку Василя Животенюка, регіонального координатора вакцинації у Києві, зараз невідповідний час розпочинати кампанію з вакцинації дітей молодшого віку.

"Головне завдання — вакцинувати дорослих. Ми починаємо набирати хороші темпи — 35–40 тис. осіб на день [у Києві]. Тільки лікарям це дорого обходиться: вони валяться з ніг від втоми, вдома майже не бувають. Щоб переходити на новий рівень вакцинації варто хоча б завершити розпочатий", — вважає Животенюк.

Імунолог Борис Донський описує необхідність вакцинації дітей метафорично, порівнюючи її із захисним шоломом. "Вдягати шолом, коли сідаєш на велосипед, дуже логічно. Одягати його, коли йдеш вулицею, вже не так логічно, а вдягати, коли лягаєш спати, взагалі нераціонально. Для України починати зараз щепити дітей від п'яти років — все одно що одягати шолом, коли лягаєш спати", — упевнений Донський.

Важливо

Чхати я хотів. Чи можна вакцинуватися від коронавірусу алергікам

За словами імунолога, США вже досягли добрих показників вакцинації [за даними CDC, повністю вакциновано понад 57% американців], тому країна може собі дозволити пошук нових рішень для поліпшення ситуації. Борис Донський вважає, що Україна до цього етапу дійде, коли від COVID-19 щепиться 70–80% дорослого населення, але побоюється, що цього ніколи не станеться.