"Выехать нельзя". В Киеве женщина разрыла яму на дороге, засыпанную водителем (видео)

По словам киевлянки, выбоина играла роль "лежачего полицейского" и была необходима для безопасного движения.

В Подольском районе Киева горожанин самостоятельно залатал ямы на дороге, однако недовольная женщина заново их разрыла. Видеозапись конфликта опубликовало сообщество "Оперативный" в социальной сети Facebook.

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Пользователь с ником "batyaO1k" заявил в ролике, что за свой счет сделал дорогу, которая расположена на въезде в жилой комплекс "Липинка". Однако местная жительница взяла лопату и восстановила ямы, которые якобы нужны для безопасного движения в том месте.

"Когда будет лежачий полицейский — мы это дело закладываем. Потому что выехать со двора нельзя. Вы тут катаетесь, а спите себе там, вы тут не ходите и каждый день свою жизнь опасности [не подвергаете, — ред.]", — заявила киевлянка.

Позже жители района прокомментировали поведение женщины и показали знак 3.1 "Движение запрещено". По их словам, несмотря на запрет, ежедневно по дороге проезжают вереницы автомобилей. Горожане неоднократно вызывали полицию, однако безуспешно. В связи с этим он пытаются бороться с нарушителями своими силами: делают ямы, а в будущем планируют разместить самодельных "лежачих полицейских".

В комментариях Дарья Красножон отметила, что авторы видеоролика показали знак на другой улице. Ямы же размещены на улице Замковецкой, где проезд разрешен. Другой пользователь утверждает, что из-за машин жители частного сектора не могут ходить пешком.

"Я там бываю каждый день, там если не яма, то разъехаться невозможно двум машинам. Вдоль всей территории Липинки, есть тротуары, пользуйтесь на здоровье! Нам(быдлу), не жалко. Если там такие "летуны", по вашим словам, то решайте это все в правовом поле", — написала Дарья Красножон.

[ + – ] Комментарии под видео Фото: Скриншот

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