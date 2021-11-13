"Виїхати не можна". У Києві жінка розрила яму на дорозі, засипану водієм (відео)

За словами киянки, вибоїна грала роль "лежачого поліцейського" і була необхідною для безпечного руху.

У Подільському районі Києва городянин самостійно залатав ями на дорозі, проте незадоволена жінка наново розрила їх. Відеозапис конфлікту опублікувало співтовариство "Оперативний" у соціальній мережі Facebook.

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Користувач з ніком "batyaO1k" заявив у ролику, що власним коштом зробив дорогу, яка розташована на в'їзді в житловий комплекс "Ліпінка". Проте місцева мешканка взяла лопату та відновила ями, які нібито потрібні для безпечного руху там.

"Коли буде лежачий поліцейський — ми цю справу закладаємо. Тому що виїхати з двору не можна. Ви тут катаєтесь, а спите собі там, ви тут не ходите і щодня своє життя на небезпеку [не наражаєте, — ред.]", — заявила киянка .

Пізніше мешканці району прокоментували поведінку жінки та показали знак 3.1 "Рух заборонено". За їхніми словами, незважаючи на заборону, щодня дорогою проїжджають низки автомобілів. Містяни неодноразово викликали поліцію, проте безуспішно. У зв'язку з цим він намагаються боротися з порушниками своїми силами: роблять ями, а в майбутньому планують розмістити саморобних "лежачих поліцейських".

У коментарях Дар'я Красножон наголосила, що автори відеоролика показали знак на іншій вулиці. Ями розташовані на вулиці Замковецькій, де проїзд дозволено. Інший користувач стверджує, що через машини жителі приватного сектору не можуть ходити пішки.

"Я там буваю щодня, там якщо не яма, то роз'їхатися неможливо двом машинам. Вздовж усієї території Ліпінки, є тротуари, користуйтеся на здоров'я! Нам (бидлу), не шкода. Якщо там такі "літуни", за вашими словами, то вирішуйте це все у правовому полі", — написала Дар'я Красножон.

[ + – ] Коментарі під відео Фото: Скриншот

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Повідомляли також, що з 1 листопада в Україні змінили правила дорожнього руху. Змінили дизайн дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також приділили особливу увагу їзді велосипедами.