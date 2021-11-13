ДТП в Харькове: прокуратура опровергла, что виновник вышел под залог

Накануне в сети распространили информацию, что водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Лысенко вышел под залог в 340 тысяч гривен.

В Сети появилась информация о том, что водителя Toyota Land Cruiser Дмитрия Лысенко, который в состоянии наркотического опьянения сбил двух подростков на пешеходном переходе в центре Харькова, якобы выпустили под залог в размере 340 тыс. гривен. В некоторых СМИ сообщили, что виновник ДТП вышел из СИЗО и находится на свободе до решения суда.

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Однако представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко опроверг эту информацию и заявил, что она не соответствует действительности. По его словам, подозреваемый в наезде на детей находится в изоляторе временного содержания и на свободу не выходил.

В то же время, глава Харковского ОГА Александр Скакун назвал решение судьи Киевского районного суда Наталии Бородиной, которая установила залог в 340 тыс. гривен, "странным". Известно, что прокуроры ходатайствовали о залоге в размере 10 млн гривен.

"Имею убеждение, и для этого есть основания, что под залог этот недочеловек не выйдет", — заявил Скакун

Он призвал руководство города и общин Харьковской области "включиться в решение вопроса безопасности на дорогах" в городе, а также поблагодарил сотрудников областной прокуратуры за апелляционное обжалование решения судьи.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером, 11 ноября, в Харькове на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской произошло ДТП. Водитель Toyota Land Cruiser Дмитрий Лысенко наехал на людей, которые в этот момент переходили проезжую часть по зебре.

В момент совершения ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения, хотя сам он утверждал, что отвлекся на телефонный разговор.